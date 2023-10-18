جامعة الشرقية تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

نظَّمت جامعة الشرقية ـ ممثَّلةً في قِسم الإرشاد الطلابي بدائرة شؤون الطلبة وبالتعاون مع قِسم عِلم النَّفْس بكُلِّيَّة الآداب والعلوم الإنسانية ـ فعالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يحتفل به في العاشر من أكتوبر من كُلِّ عام.

تناولت الفعالية عددًا من أوراق العمل والجلسات النقاشية والعروض المرئية حول الصحة النفسية، إضافة إلى عدد من الأركان التعريفية بأهمية الصحة النفسية للطالب الجامعي ومسرحية هادفة. وقدَّم الدكتور جمعة الرواحي أخصائي إرشاد وتوجيه بمركز الإرشاد الطلابي بجامعة السُّلطان قابوس ورقة عمل بعنوان «أثر التفكير الإيجابي على الصحة النفسية» تحدَّث فيها عن إبراز دَوْر التفكير الإيجابي على الصحة النفسية وفي علاج الكثير من الاضطرابات النفسية.

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