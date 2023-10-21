غدا.. بدء التسجيل للمواطنين والمقيمين الراغبين فـي أداء مناسك الحج

مسقط ـ «الخليج 365»:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ عن آليَّة التسجيل للحج عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان خلال الفترة من يوم غد (الاثنين 8 ربيع الآخر إلى يوم الأحد 21 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 23 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023م). ويتمُّ التسجيل عبر الرابط التالي (www.hajj.om) خلال الفترة المحدَّدة أعلاه فقط، ويتاح التسجيل المباشر بثلاث طُرق (التسجيل بإدخال الرقم المَدني، أو بالبطاقة الشخصية، أو برقم الهاتف النقال إن كانت شريحة البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعومة بنظام التصديق الإلكتروني «pki». وبيَّنت الوزارة بأنَّه يحقُّ للمتقدِّم إن كان رجلًا أو امرأة أو من كانت لدَيْه إعاقة بصرية أو إعاقة حركية الحصول على مرافق، يتمُّ اختياره من الذين تمَّ تسجيلهم بالنظام بحسب الضوابط، مع اختيار المرأة لمحرم لها ممن سبق تسجيلهم بالنظام. وسيتمُّ الاعتماد في التسجيل على الرقم المَدني المدوَّن بالبطاقة الشخصية شريطة أن تكونَ سارية المفعول، ويستخدم رقم هاتفه الشخصي (النقال) أثناء عملية التسجيل لأجل استلام الرسائل النصيَّة من النظام أو البريد الإلكتروني الشخصي وهو الوسيلة المعتبرة للتواصل بأيِّ إجراءات أو بلاغات وما يترتب عليها من تبعات. ونوَّهت الوزارة بوجود خط ساخن، والاستفسار التواصل على (80008008) خلال ساعات الدوام الرسمي، أو تقديم بلاغ عبر شاشة البلاغات في النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان حسب الرابط. وبيَّنت الوزارة أنَّه بناء على التنسيق بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التنمية الاجتماعية حول المستفيدين من المعونة السَّامية للحج من مستحقي الضمان الاجتماعي، فيكون تأكيد الرغبة في الاستفادة من خلال البرنامج عند التسجيل، موضحةً أنَّه من أجْل ضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار لشركة الحج من قبل المستحقين فإنَّه يحظر على شركات الحج التدخُّل في تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج.