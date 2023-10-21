الحالة المدارية «تيج» تتعمق إلى إعصار .. وبدء التأثيرات المباشرة على ظفار والوسطى اليوم

– تعليق الدراسة فـي الجامعات والكليات و المدارس اليوم وغدا فـي ظفار المؤسسات تعلن جاهزيتها واستعداداتها للتعامل مع «تيج»

متابعة ـ محمود الزكواني وسليمان الهنائي وعيسى اليعقوبي والعمانية:

تعمقت الحالة المدارية في بحر العرب إلى أعصار مداري من الدرجة الأولى يبعد مركزها عن سواحل سلطنة عمان ـ حتى إعداد الخبر ـ 714 كيلومترا حيث يتواجد عند دائرة عرض 11.02 شمالا وخط الطول 57.29 شرقا فيما قدرت سرعة الرياح حول المركز بين 64 ـ 82 عقدة والاتجاه المتوقع هو غرب / شمال غرب باتجاه سواحل محافظة ظفار واليمن (محافظة المهرة) ومن المتوقع أن يبدأ التأثير المباشر على محافظتَي ظفار والوسطى مساء اليوم واحتمال عبور مركز الحالة صباح الثلاثاء بين محافظة ظفار واليمن.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه من المتوقع بدء التأثير المباشر على محافظتَي ظفار وأجزاء من الوسطى. ونوَّهت الهيئة لارتفاع موج البحر على سواحل بحر العرب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تؤدِّي لجريان الشعاب والأودية وهبوب رياح تؤدي إلى تطاير المواد غير الثابتة.

اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة

ومن جانب آخر عقد المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة اجتماعًا برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشُّرطة والجمارك للعمليات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لاستعراض تطوُّرات الحالة المدارية المرتقبة «تيج» وتأثيراتها على محافظتَي ظفار والوسطى ومدى جاهزية القطاعات الأساسية، وآليَّة التعامل الأمثل معها لتخفيف آثارها خلال الأيام المقبلة بحضور منسِّقي القطاعات.

وحَوْلَ استعدادات القطاعات المختلفة، قام قِطاع الإغاثة والإيواء بتقديم عرض موجز حَوْلَ استعدادات القِطاع المتمثلة في تجهيز (30) مركز إيواء موزَّعة على مختلف ولايات محافظة ظفار وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة لاستدامة الأوضاع بالشكل الطبيعي أثناء الأنواء المناخية المرتقبة، وتفعيل ثلاثة مراكز للإيواء في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى.

كما قام قِطاع الخدمات الأساسية برفد المحافظة بمختلف المعدَّات والمولدات الكهربائية وصهاريج الوقود التي تضْمَن استمرار الخدمات الأساسية المتعلقة بالمياه والكهرباء والاتصالات والطُّرق وإدارة النفايات أثناء التعامل مع الحالة المدارية المرتقبة.

وقام قِطاع البحث والإنقاذ صباح أمس بإرسال الطواقم البشرية وآليَّات ومعدَّات تُعنى بالبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى زوارق مجهَّزة للتعامل مع أيِّ حالات تستدعي الإنقاذ المائي، وفيما يتعلق بقِطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة فقد تمَّ دعم القِطاع في محافظة ظفار بما يُمكِّنه من تقديم الخدمات الصحية وضمان استمرارها وفق مقتضيات الحالة.

كما سيتمُّ تكثيف الرحلات الجوِّية بين مطارَي مسقط وصلالة خلال الـ24 ساعة القادمة لتمكين انتقال أصحاب المصالح والأُسر التي ترغب في الانتقال خلال فترة مرور الحالة المدارية.

اللجنة الفرعية

ومن جانبها عقدت اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة ظفار اجتماعًا لها أمس برئاسة العميد سالم بن محمد الغيثي قائد شُرطة المحافظة رئيس اللجنة الفرعية، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة لتطوُّر الحالة المدارية «تيج».

تمَّ خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حَوْلَ أهمِّ الاستعدادات للتأكد من جاهزية كلِّ القِطاعات في متابعة الحالة المدارية للحدِّ من تأثيراتها على محافظة ظفار.

كما ناقشت اللجنة الفرعية خلال اتصال مرئي مع اللواء مساعد المفتش العام للشُّرطة والجمارك للعمليات نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تسخير كافَّة الجهود والإمكانات للتعامل مع الحالة والتأكيد على الاستعداد المسبق للتقليل من تأثيرات الحالة.

تعليق الدراسة

وعلقت وزارة التربية والتعليم الدراسة بالمدارس التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، وأصدرت بيانًا قالت فيه: إشارة إلى التنبيه رقم (2) الصادر عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وإلى متابعة اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بالوزارة لمستجدَّات الحالة الجوِّية مع الجهات المعنية، وحرصًا من الوزارة على سلامة أبنائها الطلبة تقرر تعليق الدراسة اليوم وغدًا في مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار كافَّة (الحكومية والخاصة) على أنَّ تستأنف الدرسة بعد غد الثلاثاء. من جانبها أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنَّه إشارة إلى التنبيه رقم (2) الصادر عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وإلى متابعة اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بالوزارة وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين بالمؤسَّسات التي تديرها أو تشرف عليها، حيث تقرر تعليق الدراسة اليوم وغدًا في كُلٍّ من جامعة ظفار والكُلِّية المهنية بصلالة والمؤسَّسات التدريبية الخاصة بمحافظة ظفار على أن تستأنفَ بعد غد الثلاثاء. كما علقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدراسة في مدارس القرآن الكريم بمدارس المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار، وحرصًا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على سلامة الملتحقين بمدارس القرآن الكريم التي تشرف عليها الوزارة تقرر تعليق الدراسة اليوم وغدًا في مدارس القرآن الكريم بمحافظة ظفار على أن تستأنفَ الدراسة بعد غد الثلاثاء. كما أعلنت وزارة التراث والسياحة عن إغلاق كافَّة المواقع التراثية والمتنزهات التابعة لها في محافظة ظفار اليوم وغدًا، كما تهيب الوزارة بكافَّة السيَّاح في محافظة ظفار تجنُّب ارتياد الشواطئ والمواقع وأخذ الحيطة والحذر واتباع كافَّة التعليمات والإرشادات اللازمة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص. ونوَّهت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى كُلٍّ من: إدارات الموانئ وشركات النقل البحري وملاك السفن والوحدات البحرية والصيادين ومرتادي البحر، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإبقاء السفن والوحدات البحرية في مناطق آمنة وعدم المجازفة بارتياد البحر؛ نظرًا لاحتمال تأثر سواحل محافظتَي ظفار والوسطى بالحالة المدارية في بحر العرب. كما كثَّفت لجنة الطوارئ ببلدية ظفار جهودها للوقوف على كافَّة الاستعدادات والتجهيزات للتعامل مع مستجدَّات الحالة المدارية «تيج» التي يتوقع أن تؤثرَ على سواحل محافظة ظفار بحسب الأرصاد الجوِّية العُمانية. وأشارت بلدية ظفار إلى تفعيل لجنة الطوارئ لدَيْها لبحث الاستعدادات والمستجدَّات المتعلقة بالحالة المدارية.

الدِّفاع المَدني والإسعاف

كما أكَّدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف على جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية «تيج» ووضع إداراتها ومراكزها على مستوى محافظتَي ظفار والوسطى على أهبة الاستعداد وهيأت الإمكانات المناسبة من أجل الاستجابة والتعامل مع التأثيرات التي قد تنجم عن الحالة. وقال المقدَّم مهندس محمد بن حمود المحمودي مساعد مدير عام العمليات والتدريب بهيئة الدِّفاع المَدني والإسعاف إنَّ الهيئة ومنذ الإعلان عن الحالة الجوِّية في بحر العرب وكون محافظتَي ظفار والوسطى هما أكثر المحافظات تأثرًا بالحالة المدارية، فقد

عقد قِطاع الخدمات الأساسية باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اجتماعه التنسيقي الأوَّل لمتابعة عمل جميع القطاعات التي تشرف عليها بهدف متابعة الاستعدادات للعاصفة المدارية «تيج»، وتفعيل خطَّة الاستجابة الطارئة واتخاذ كافَّة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوِّية. وقد ترأَّس الاجتماع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة الخدمات العامة رئيس لجنة الخدمات الأساسية. تمَّ خلال الاجتماع الوقوف على أهم الاستعدادات التي تمَّ اتخاذها من قبل القِطاعات الأساسية في اللجنة (الطرق ـ الكهرباء ـ الاتصالات – المياه والصرف الصحي – الوقود وإدارة النفايات) وتوجيه القطاعات لتفعيل خطط استمرارية الأعمال والاستجابة الطارئة وإدارة المخاطر المحتملة، والآليَّات التي سيتمُّ اتباعها في حالة حدوث التأثير على تلك القِطاعات أثناء فترة الحالة المدارية.

حماية الثروة الحيوانية

دعت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار كافَّة المزارعين ومربِّي الثروة الحيوانية والنحَّالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة مواشيهم وخلايا نحلهم، نظرًا لاحتمال تأثر المحافظة بحالة مدارية في بحر العرب. وقال راشد بن سعيد الغافري مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ التنبيهات الصادرة من هيئة الطيران المدني تشير إلى تأثر المحافظة بحالة مدارية في بحر العرب تصاحبها أمطار متفاوتة الغزارة.

جاهزية وكفاءة السدود في صلالة

كما أكَّدت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ـ ممثَّلةً بدائرة موارد المياه ـ على جاهزية وكفاءة السدود في ولاية صلالة، نظرًا لقرب تأثيرات الحالة الجوِّية في بحر العرب واحتمال جريان الأودية بغزارة. وقال المهندس علي بن بخيت بيت سعيد مدير دائرة موارد المياه بالمديرية في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ الفِرق الميدانية المتخصصة في الدائرة قامت بزيارات ميدانية للتأكد من كفاءة بوابات التصريف وأجهزة مراقبة المياه المحتجزة لسدِّ حماية صلالة من مخاطر الفيضانات وكذلك سدّ صحلنوت للتغذية الجوفية.

استقرار الأسعار

كما أكَّد أزاد العمري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على استقرار الأسعار بأسواق محافظة ظفار مع تشديد الرقابة على الأسواق والمحالِّ التجارية لرصد أيِّ تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من خلال فِرق العمل الميدانية في الولايات. ونوَّهت الهيئة لجميع المستهلكين أنَّ مركز الاتصالات في خط المستهلك على رقميه المجانيين (80077997 – 80079009) سيعمل على تلقِّي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين وتهيب الهيئة بالجميع لإبداء روح التعاون والتكاتف.

كما قرَّرت إدارة ميناء صلالة إغلاق الميناء مؤقتًا اعتبارًا من اليوم الأحد في الساعة الخامسة مساء حتى إشعار آخر.