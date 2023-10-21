حصاد الأسبوع

– شهاب بن طارق يترأس وفد سلطنة عمان فـي قمة دول مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان

– «التفتيش القضائي» يستعرض خطة عمله للعام القضائي 2023/‏2024

– وزير الداخلية يلتقي برئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات والأحداث والمناسبات… فنيابةً عن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه – ترأَّس صاحبُ السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدِّفاع وفْدَ سلطنة عُمان المشارك في قمَّة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دوَل الآسيان التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض.

وناقشت القمَّة خطَّة العمل المشتركة 2024 – 2028 وتعزيز التعاون بين دوَل الخليج والرابطة، لا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة والتعليم والتدريب. كما تهدف إلى رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي واستكشاف الفرص الجديدة. كما ستناقش تعزيز التنمية المستدامة والفرص الواعدة بين الطرفين وسُبل التعاون والشراكة إضافة إلى التبادل التجاري وفرص الاستثمار وأمن الطاقة والأمن الغذائي. ودعا الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في كلمته خلال افتتاح القمَّة لوقف العنف في غزَّة ورفض استهداف المَدنيين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وتهيئة الظروف لعودة السَّلام وإقامة دَولة فلسطينية.

– عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماع أعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي 2023/‏‏2024 برئاسة معالي السَّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي لخطَّة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي، ومنجزات الإدارة العامة للتفتيش القضائي في العام القضائي السابق، فقد تمَّ التفتيش الفنِّي على 143 ملفًّا في 2021/‏‏2022 مقارنةً بـ202 ملف في 2020/‏‏2021، بينما بلغ عدد الشكاوى المنجزة في العام 2023م 296 شكوى مقارنةً بالعام 2022 بـ407 شكاوى. وتمَّ خلال الاجتماع الاستماع إلى مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم بما يُسهم في تجويد عمل التفتيش القضائي، وتوزيع العمل على أعضاء التفتيش وفق قرارات رئيس الإدارة.

– التقى معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية برئيس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة وأعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام الوزارة. وأشاد معاليه خلال اللقاء بما يقوم به رئيس اللجنة وأعضاؤها من مهام إشرافية ورقابية في العملية الانتخابية، متمنيًا لهم التوفيق خلال هذه الفترة.