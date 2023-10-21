اليوم .. الناخبون العمانيون بالخارج يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى

مسقط ـ «الخليج 365»:

يُدْلِي الناخبون العُمانيون الموجودون خارج سلطنة عُمان بأصواتهم اليوم لاختيار من يُمثِّلهم لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق «أنتخب» من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بتوقيت سلطنة عُمان. وتشهد العملية الانتخابية خلال هذه الفترة نقلة نوعية ملموسة في مَسيرة الانتخابات، وذلك بإطلاق النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب». ووضحت وزارة الداخلية أن تطبيق التصويت «أنتخب» قد أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية -المكفوفين- من خلال توجيهات صوتية لكافَّة مراحل التصويت واختيار المرشَّح، وميزة لغة الإشارة والتي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصُّم والبُكم. ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، وسيتمُّ التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC والتقاط صورة شخصية للناخب، ويتمُّ التصويت بخطوات سهلة وبسيطة حيث يقوم الناخب بالتقاط صورة البطاقة الشخصية من الجهتين ثم وضع شريحة أصل البطاقة ملاصقة للهاتف لقراءة البيانات، بعدها يقوم بالتقاط صورة شخصية له، ثم تظهر له قائمة صور المرشَّحين واختيار مرشَّحه ليظهر له في الأخير زر تأكيد التصويت. وحتى يتمكَّنَ الناخب من الإدلاء بصوته عليه التأكد من قيد اسمه في السجلِّ الانتخابي وتحميل النسخة الجديدة للتطبيق مع ضرورة وجود أصل البطاقة الشخصية وهاتف ذكي مزوَّد بكاميرتين وبه خاصية الاتصال قريب المدى NFC.