اتفاقية لتوفير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي فـي مستشفى صور

صور ـ «الخليج 365» :

وقَّعت وزارة الصحة أمس اتفاقية تمويل توفير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي لمستشفى صور من قِبل المؤسَّسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال. تأتي هذه الاتفاقية لدعم الأهداف التي تسعى إليها وزارة الصحة لضمان إيصال الخدمات التي تمسُّ حاجة المواطنين واللامركزية في المحافظات وتقليل قوائم الانتظار والتحويلات للأشعة المغناطيسية خارج المحافظة، وللإسراع في تشخيص حالات المرضى ومباشرة علاجهم بأقصى سرعة. وقَّع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، ومن جانب المؤسَّسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي.

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