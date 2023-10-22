بدء أعمال برنامج المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة

مسقط ـ العُمانية: انطلقت أمس بالنادي الدبلوماسي أعمال النسخة الثامنة من برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجّهة لسياسة الدولة» ويهدف إلى تعريف الإدارات العُليا في الوحدات الحكومية بآليَّة صنع القرار السياسي لسلطنة عُمان والمرتكزات والمبادئ التي يستند إليها هذا القرار. ويسعى البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل ويستمر ثلاثة أيام بالنادي الدبلوماسي إلى تعريف دَوْر الوحدات الحكومية التكاملي مع وزارة الخارجية في جذب الاستثمار الأجنبي والمشروعات العملاقة للبلاد من خلال تفعيل الجانب الاقتصادي في السلك الدبلوماسي، وفتح القنوات التسويقية والإعلامية لهذا الشأن وبما يخدم أهداف «رؤية عُمان 2040». وقال سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في كلمة له: إنَّ البرنامج في النسخة الثامنة وسلطنة عُمان تسير بخطًى ثابتة وحثيثة في مختلف المجالات تعزيزًا لمكانتها المرموقة بين دول العالم، وعلى النهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ.

وأضاف سعادته أنَّ برنامج هذا العام يسعى لتعزيز قدرات المشاركين وإكسابهم المهارات والمعرفة للارتقاء بالأداء وتطوير العمل المؤسَّسي بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة العمل ووزارة الخارجية وغيرها من مؤسَّسات الدولة لإبراز الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية لسلطنة عُمان وعلاقاتها الخارجية المستندة إلى مدِّ يد الصداقة لجميع الشعوب وعلى الاحترام المتبادل والتعاون البنَّاء مع الدول، والتعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفق مبادئ وسياسات واضحة وثابتة قوامها السعي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.