وزير الداخلية يلتقي باللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء الشورى

فيما تابعت اللجنة مجريات سير عملية التصويت

مسقط ـ العُمانية: التقى معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أمس باللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك بديوان عام الوزارة. وأشاد معاليه برئيس وأعضاء اللجنة على جهودها في تأدية مهامها لتسيير العملية الانتخابية الموكلة لها، ودَوْرها في التنسيق مع اللجان الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح هذا الحدث الوطني، مؤكدًا جاهزية الوزارة واللجان والفِرق العاملة في العملية الانتخابية ليومَي التصويت. من جهته أعرب سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية عن شكره وتقديره لمعالي السَّيد وزير الداخلية على متابعته المستمرة للعملية الانتخابية ولأعمال اللجنة، مثمنًا دعمه الدائم لها.

وتطرَّق اللقاء إلى ما تقوم به اللجنة من إجراءات لمتابعة سَير العملية الانتخابية لتصويت الناخبين خارج سلطنة عُمان والاستعدادات الجارية ليوم التصويت داخل سلطنة عُمان الذي سيكون يوم الأحد القادم. كما تابعت اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية، برئاسة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، مجريات سَير عملية تصويت الناخبين العُمانيين الموجودين خارج سلطنة عُمان، وأكدت أنَّ التصويت عبر تطبيق «أنتخب» يجري بكُلِّ انسيابية ويُسر، وبدأ الناخبون منذ الساعة الثامنة صباح أمس بتوقيت سلطنة عُمان الإدلاء بأصواتهم لاختيار مَن يُمثِّلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة.