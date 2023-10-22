«الأوقاف والشؤون الدينية» تناقش إجراءات موسم حج 1445

مسقط ـ العُمانية: عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس لقاءً مع أصحاب ومسؤولي شركات الحج المعتمدة، ناقشت خلاله إجراءات موسم حج 1445هـ، وذلك في كُلِّية العلوم الشرعية.

وقدَّم سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عرضًا مرئيًّا تناول المخطط الإجرائي لتفعيل شركات الحج للموسم القادم. وقال المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إنَّ المملكة العربية السعودية الشقيقة اعتمدت لهذا العام 30 منظِّمًا ينبني عليه العمل لتشكيل 30 شركة من مجموع شركات الحج الحالية بسلطنة عُمان والبالغ عددها 93 شركة. وتناول العرض ضابطَ التشارك الأساسي بين الشركات المتمثل في توحيد تصنيف السكنات بمكة والمدينة، وضابطَ عدد الشركات لكلِّ تصنيف بحسب اختيار مقر السكنى ونوعيته وتصنيفه. وتضمَّن العرض آليَّةَ التسجيل للشركات حسب التحديث الأخير بالمسار السعودي وتحويل مبالغ التصاريح والخدمات المستحقة من النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان إلى الحساب المركزي لسلطنة عُمان في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكَّد الهنائي حرص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تسهيل مهام القائمين على شركات الحج العُمانية وحجاج بيت الله الحرام. الجدير بالذكر أنَّ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التسجيل للراغبين في أداء شعيرة الحج بموسم 1445هـ عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان خلال الفترة من 8 ربيع الآخر إلى 21 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 23 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023م.

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