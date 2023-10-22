سلطنة عمان تترأس اجتماعا عربيا يناقش قضايا تغير المناخ

مسقط ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في هيئة البيئة ـ الاجتماع الـ24 للجنة الفنية للبيئة تحضيرًا للاجتماع الـ34 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع من بينها المتعلقة بالعمل البيئي العربي، والاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، وخطَّة العمل العربي للتعامل مع قضايا تغير المناخ، والتحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى. كما تناول الاجتماع الإعداد والتحضير والمتابعة لدَوْرات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والمنتدى العربي للبيئة، ومرفق البيئة العربي، والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والوضع البيئي في دَولة فلسطين، ومواضيع الصحة والبيئة، وجائزة مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

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