«تيج» إعصار من الدرجة الثالثة وفرص تحول لـ«الرابعة»

– مختلف الأجهزة والقطاعات تؤكد جاهزيتها للتعامل مع تأثيرات الحالة المدارية

-إغلاق مركزي الدهاريز وصلالة الجديدة الصحيين وتفعيل مركز الطوارئ البيئية

– الدفاع المدني تسير القوة المساندة الثانية إلى محافظة ظفار

كتب ـ محمود الزكواني وعيسى اليعقوبي والعُمانية:

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أمس بالقيادة العامَّة للشُّرطة اجتماعًا برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العامِّ للشُّرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحضور أصحاب السَّعادة أعضاء اللجنة؛ لبحثِ جهود الاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية «تيج».

واستمعت اللجنة لإيجاز من المختصِّين من هيئة الطيران المَدني (المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدِّدة) بشأن تطوُّرات القراءات العددية المتعلقة بالحالة المدارية وتأثيراتها المحتملة. واستعرضت اللجنة الإجراءات الاستباقية التي قامت بها مختلف القطاعات وأثنت على جاهزيتها، مؤكِّدة على استدامة الخدمات العامَّة وتهيئة مراكز الإيواء وضمان توفير المواد التموينية والطبية. واتخذت اللجنة عددًا من القرارات؛ منها إجلاء سكَّان جزر الحلانيات، والمناطق الساحلية في ولايات صلالة ورخيوت وضلكوت. وحثَّ معالي الفريق أعضاء اللجنة على اتِّخاذ كافَّة الإجراءات لدعم وإسناد عمليات الاستجابة ودعمها بالموارد والقدرات الضرورية في الأماكن المتوقع تأثرها بالحالة المدارية بمحافظتي ظفار والوسطى، داعيًا المولى – عزَّ وجلَّ – أن يحفظَ سلطنة عُمان وأهلها من كُلِّ مَكْرُوه. كما عُقد بوزارة الإعلام لقاء تمَّ خلاله استعراض استعدادات قطاع الإعلام والتوعية العامَّة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة للتغطية الإعلامية للحالة المدارية (تيج) وتأثيراتها المتوقعة على محافظة ظفار. تضمَّن اللقاء شرحًا مفصلًا عن تطوُّرات الحالة المدارية ومساراتها المتوقعة خلال الساعات القادمة، وما يتطلبه ذلك من خطَّة للتوعية والاستعدادات الميدانية للقطاع للتعامل إعلاميًّا مع الحالة المدارية (تيج) وتأثيراتها المحتملة. وتمَّ خلال اللقاء التأكيد على جاهزية الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني وجميع الأدوات الداعمة له في التعامل مع تأثيرات وتطوُّرات الحالة المدارية (تيج)، بالإضافة إلى إبراز الجهود المبذولة من قِبل قطاعات الاستجابة، وتمَّ التأكيد على أهمية أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة؛ درءًا للإشاعات أينما وُجدت. عُقد اللقاء بحضور معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام وعددٍ من مسؤولي وزارة الإعلام وممثِّلي وسائل الإعلام الخاصة. وأوضحت هيئة الطيران المَدني عصرأمس (حتى كتابة هذا الخبر) عبر حسابها في منصَّة (x) أن آخر صور الأقمار الاصطناعية أوضحت أنَّ بداية التأثير على أجزاء متفرِّقة من محافظة ظفار بتدفق كُتلٍ من السُّحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات الماضية، كما تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدِّدة إلى تمركز الإعصار المداري من الدرجة الثالثة جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 13٫9 شمالًا وخط طول ٥٤,٧ شرقًا، ويبعد المركز عن سواحل سلطنة عُمان حوالي ٤٥٠ كم، وتقدَّر سرعة الرياح حول المركز من 100 إلی 113 عقدة، كما تبعد أقرب كتلة سُحب ماطرة مصاحبة حوالي ١٤٠ كم (ولاية سدح)، وتشير التوقعات إلى استمرار تحرُّكها غرب شمال غرب نحو سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية الشقيقة (محافظة المهرة) مع فرص تطوُّرها إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة خلال ٢٤ ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن يزداد التأثير على محافظتَي ظفار والوسطى خلال الساعات القادمة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من (50) – (١٥٠ ملم تؤدِّي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة (٢٠ – ٤٠) عقدة. ويكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح ما بين (٤) (7) أمتار مع فرص امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية والخيران. وتهيب هيئة الطيران المَدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

ومن جانب آخر تواصل اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوَّات السُّلطان المسلَّحة اجتماعاتها للوقوف على كافَّة الاستعدادات والجاهزية للتعامل مع الحالة المدارية «تيج»، برئاسة العميد الركن حامد بن عبدالله البلوشي مساعد رئيس أركان قوَّات السُّلطان المسلَّحة للعمليات والتخطيط، رئيس اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوَّات السُّلطان المسلَّحة، وبحضور أعضاء اللجنة الذين يُمثِّلون رئاسة أركان قوَّات السُّلطان المسلَّحة وأسلحة قوَّات السُّلطان المسلَّحة والحرس السُّلطاني العُماني وقوَّة السُّلطان الخاصَّة والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع والهيئة الوطنية للمساحة والخدمات الطبية للقوَّات المسلَّحة.

وقد أكَّدت قوَّات السُّلطان المسلَّحة جاهزيتها التَّامَّة وتسخير كافَّة الإمكانات والمقدرات للتعامل مع هذه الحالة المدارية، سعيًا من قوَّات السُّلطان المسلَّحة في تقديم الدعم والإسناد للجهات الحكومية والقطاعات الأخرى في هذه الحالات الطارئة في إطار خطَّة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على كافَّة الاستعدادات والتدابير التي اتُّخِذت منذ الإعلان عن الحالة المدارية (تيج) وتطوّر تصنيفها وحالتها، حيث تمَّ تفعيل اللجان الفرعية العسكرية في المناطق المتوقع أن تتأثر بالحالة المدارية لتكونَ على أهبة الاستعداد والجاهزية. كما تمَّ خلال الاجتماع الوقوف على جاهزية كافَّة التشكيلات والقواعد والوحدات في قوَّات السُّلطان المسلَّحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع لتقديم الدعم والإسناد للمواطنين والمقيمين وفقًا لمتطلبات الموقف. كما اجتمعت اللجنة العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمقر قيادة لواء المشاة (11) بالجيش السُّلطاني العُماني بمحافظة ظفار برئاسة العميد الركن عبد الكاظم بن إبراهيم العجمي قائد لواء المشاة (11) بالجيش السُّلطاني العُماني. وتمَّ خلال الاجتماع الوقوف على الجهود المبذولة من كافَّة الوحدات المنتشرة وكيفية التعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المدارية «تيج» وفقًا لخطَّة اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة.

وتؤكِّد اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة على استمرار متابعتها لتطوُّرات الحالة المدارية وجاهزيتها التامَّة وكافَّة التشكيلات والوحدات المنتشرة ميدانيًّا بما يتطلب وتطوُّرات الموقف وفقًا لخطة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. ومن جانبه قال سعيد بن أحمد الشحري نائب رئيس المجلس البلدي بظفار: لله الحمد الكلُّ مستعد ومتَّخذ الحيطة والحذر، وقد شُكِّلت لجان من جميع الجهات ذات العلاقة وإلى جانب عدد من المتطوِّعين بالمحافظة وذلك لاستقبال أيِّ اتصال والمساندة، سواء من حيث تقديم المساعدة لهم أو إجلاؤهم إلى مراكز الإيواء وتوفير كلِّ ما يلزمهم. وبيَّن أنَّه قام كلٌّ من: صاحب السُّمو محافظ ظفار، وسعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار وسعادة الشيخ والي صلالة وعدد من المسؤولين بالمحافظة بزيارة عدد من السدود التخزينية السطحية والاطلاع على جاهزية السدود ومدى قدرتها الاستعابية لتخزين كميَّات المياه جرَّاء لتعرُّض المحافظة للحالة المدارية.

وسيَّرت هيئة الدفاع المَدني والإسعاف القوَّة المسانِدة الثانية إلى محافظة ظفار للتعامل مع تأثيرات الإعصار المداري «تيج» حيث تضمُّ هذه القوَّة أعدادًا إضافية من فِرق البحث والإنقاذ والإسعاف وعددًا من المَركبات المخصَّصة لعمليات الإخلاء والبحث والإنقاذ ومجموعة من القوارب ومعدَّات ثقيلة مثل «الشيول» وأخرى لشفطِ المياه. من جانبها دعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جميع المزارعين ومربِّي الثروة الحيوانية والنحَّالين والصيادين في محافظتَي الوسطى وظفار التي من المتوقع تأثرها بالحالة المدارية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وتدعو الجميع إلى الابتعاد عن السدود ومجاري قنوات التصريف لها. وفي ذات الصَّدد قررت وزارة الصحة بناء على التنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، ومتابعة لمستجدَّات الحالة الجوِّية «تيج»، وحرصًا منها على سلامة المرضى والمراجعين؛ إغلاق كلٍّ من مركزَيْ الدهاريز وصلالة الجديدة الصحيين من بعد الساعة الثانية والنصف (2:30) مساء أمس وحتى إشعار آخر، مع استمرار العمل في مراكز السَّعادة وعوقد وصلالة الغربية الصحية. من جانب آخر فعَّلت هيئة البيئة مركز الطوارئ البيئية لمتابعة تطوُّرات الحالة المدارية وأهم مستجدَّاتها. وتهيب هيئة البيئة بالمنشآت الصناعية والموانئ والمصانع والمؤسَّسات الإنتاجية التي تتعامل مع المواد الكيميائية والمواد المشعة والوقود والمخلفات الخطرة في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض المداري ضرورة تأمين هذه المواد في مواقع آمنة من الغمر جراء إرتفاع منسوب المياه المتوقع أو بسبب الرياح، وإدارة تلك المواد وفق المعايير البيئية الصحيحة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن علي الدرعي والي سدح بمحافظة ظفار: إنَّه اجتمع أمس بمكتبه بممثِّلي القطاعات الأمنية والعسكرية والمؤسَّسات الحكومية ومؤسَّسات المُجتمع المَدني ذات العلاقة بولاية سدح، بحضور ومشاركة أعضاء المجلس البلدي ممثلي الولاية. وأضاف سعادته تمَّ مناقشة مستجدَّات الحالة المدارية، والوقوف على مستوى الجاهزية للقطاعات ذات العلاقة، ومعرفة خطَّة عمل كلِّ قطاع للتقليل من آثار الحالة المتوقعة، وتفعيل دَوْر التنسيق المؤسسي التكاملي بين كُلِّ القطاعات في مهام التنفيذ. كما تمَّت مناقشة الإستفادة من تجربة الأنواء المناخية السابقة بالتركيز على المخاطر المتوقعة ، ومعرفة الفترة الزمنية لصمود قطاع الخدمات الأساسية بالولاية، وتفعيل الدَّوْر المُجتمعي التطوُّعي للشباب والفِرق الرياضية بالولاية للمساندة. من جانب آخر قال باسل بن صالح البابكري نائب رئيس العمليات المشتركة في محافظة المهرة اليمنية: إنَّه تمَّ تشكيل لجنة طوارئ تشمل جميع الأجهزة المختصَّة والمكاتب التنفيذية المعنية كالصحة والتنمية والمياه والأشغال العامَّة والدفاع المَدني والأمن والجيش، وتمَّ تجهيز مركز في عاصمة المحافظة والمديريات التابعة لها للتعامل مع هذه الحالة المدارية باستعداد تامٍّ. وأشار لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنَّه تمَّ القيام بعمل تنبيهات وتحذيرات لجميع المواطنين وتجهيز30 مركزًا ومخيَّمات للإيواء في كُلٍّ من المديريات التابعة للمحافظة بجميع المستلزمات، مبينًا أنَّ آليَّة العمل تسير بوتيرة جيِّدة حتى الآن حيث تمَّ توفير المواد الأساسية بحسب الإمكانات، واصفًا الوضع الحالي «بالهدوء». وأكَّد أنَّ سلطنة عُمان والدول الأخرى لن تألو جهدًا في تقديم الدعم والمساعدة في حال تطلب الأمر ذلك.