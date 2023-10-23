الصحة: مناقشة أهمية التوثيق الدقيق لبيانات المراضة والوفيات

مسقط ـ «الخليج 365»:

بدأت أمس بفندق أفاني بولاية السيب حلقة (أهمية التوثيق الدقيق في بيانات المراضة والوفيات) التي تنظِّمها وزارة الصحة، ممثلة بدائرة تسجيل وإدارة البيانات الصحية بالمديرية العامَّة للتخطيط والدراسات، وتستمر لمدَّة يومين. حضر افتتاح الحلقة الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدية المديرة العامَّة للرعاية الصحية الأوَّلية بوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين بالوزارة. وقد ألقى عبدالله بن سالم الهنائي مدير دائرة تسجيل وإدارة البيانات الصحية بوزارة الصحة كلمة قال فيها: تبذل وزارة الصحة جهودًا حثيثة لضمان جودة البيانات والمعلومات الصحية من خلال تعزيز القطاع الصحي بكوادر متخصصة في إدارة المعلومات الصحية، ودعم تفعيل أدوارهم في مراجعة التوثيق السريري والترميز الطبي والتي كان لها الأثر الملموس في تحسين دقَّة المؤشرات الصحية. وأضاف: تواصل وزارة الصحة الجهود لرفع القدرات المعرفية والعملية لتحسين جودة البيانات، وما كانت فكرة انعقاد الحلقة إلا مواصلة للجهود وبذل المزيد للوصول لنتائج متقدِّمة مواكبةً للتطوُّر الذي يشهده القطاع الصحي بسلطنة عمان. يشارك في الحلقة موظفو إدارة المعلومات الصحية بمختلف تخصصاتهم، وموظفو الإحصاء، وعدد من الأطباء والفئات الطبية المساعدة.

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