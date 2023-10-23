سلطنة عمان تستضيف حلقة حول السلامة الملاحية

مسقط ـ العُمانية: تستضيف سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في المكتب الهيدروغرافي الوطني العُماني بالبحرية السُّلطانية العُمانية بفندق هوليدي إن مسقط ـ حلقة بعنوان (السلامة الملاحية)، بمشاركة عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.

تقدِّم الحلقة التي بدأت أمس وتستمر حتى غدًا، العديد من المحاضرات المختصة بالسلامة الملاحية ويحاضر فيها مجموعة من المختصين على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تأتي ضمن برنامج بناء القدرات للمنظمة الهيدروغرافية الدولية وتُمثِّل اللجان الهيدروغرافية (روبمي) بشمال المحيط الهندي وإفريقيا.

وتهدف الحلقة إلى تفعيل التعاون المشترك بين المكاتب الهيدروغرافية على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على الالتزام بمتطلبات المنظمة الهيدروغرافية الدولية لتحقيق السلامة الملاحية من خلال تنفيذ البرنامج الدولي لبناء القدرات الذي أقرته المنظمة.

جدير بالذكر أنَّ المكتب الهيدروغرافي الوطني العُماني يُعدُّ من المكاتب الرائدة دوليًّا في العلوم الهيدروغرافية، وتم اختياره لاستضافة هذه الحلقة لِدَوْره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

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