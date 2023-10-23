مسقط ـ العُمانية: اختتم أمس التمرين البحري الخليجي (اتحاد 2023) الذي نفَّذته البحرية السُّلطانية العُمانية مع بحريَّات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منطقتَي الباطنة والوسطى البحريتين بسلطنة عُمان، بمشاركة القيادة العسكرية الموحدة ممثلة في مركز العمليات البحري الموحد، وبإسناد من الطائرات العسكرية لسلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني والذي بدأت فعالياته في التاسع من الشهر الجاري. تضمَّن التمرين عددًا من التطبيقات والمعاضل البحرية والخطط التدريبية التي تم تنفيذها تجسيدًا للأهداف التدريبية المشتركة تحقيقًا لخطَّة التدريب المشتركة لبحريات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولتعزيز العمل الخليجي المشترك بين بحريَّات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر معاضل بحرية وخطط تدريبية فـي ختام التمرين البحري الخليجي «اتحاد 2023» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.