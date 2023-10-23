«37» مشاركا ومشاركة فـي مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بالبريمي

البريمي ـ العُمانية: بدأت أمس بولاية البريمي بمحافظة البريمي منافسات المحطَّة التاسعة عشرة للتصفيات الأولية للنسخة الحادية والثلاثين من مسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم لعام 1445هـ، التي ينظِّمها مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السُّلطاني.

وقال الدكتور سعيد بن حميد الضوياني نائب رئيس لجنة التصفيات الأوَّلية والنهائية لمسابقة السُّلطان قابوس للقرآن الكريم: إنَّ عدد المتسابقين الذين تشملهم التصفيات في هذه المحطَّة بلغ (37) مشاركًا ومشاركة من حفظة كتاب الله، موزَّعين على مستويات المسابقة التي تشمل المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا)، والمستوى الثاني (حفظ أربعة وعشرين جزءًا متتاليًا)، والمستوى الثالث (حفظ ثمانية عشر جزءًا متتاليًا)، فيما يشتمل المستوى الرابع على (حفظ اثني عشر جزءًا متتاليًا) ويشترط فيه أن يكونَ المتسابق من مواليد 1998م فأعلى، أما المستوى الخامس (فحفظ ستة أجزاء متتالية) ويشترط فيه أن يكونَ المتسابق من مواليد 2009م فأعلى.

فيما يشترط في المستوى السادس (حفظ أربعة أجزاء متتالية) أن يكونَ المتسابق من مواليد 2013م فأعلى، والمستوى السابع (حفظ جزءين متتاليين) وأن يكونَ المتسابق من مواليد 2016م فأعلى.

وذكر الدكتور سعيد الضوياني أنَّ المسابقة تهدف إلى حث الشباب من الجنسين على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده وقراءته قراءة صحيحة وفق منهجه وهدي تعاليمه.