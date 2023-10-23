ثلاثة مراسيم سلطانية .. إصدار قانوني الدين العام والسياحة وإجراء تنقلات وتعيينات فـي السلك الدبلوماسي

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:

مرسوم سُلطاني رقم (68/‏2023) بإصدار قانون الدَّيْن العام.

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 48/‏76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (47/‏98)، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (114/‏2000)، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (46/‏2022)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدَّيْن العام، المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.

مرسوم سُلطاني رقم (69/‏2023) بإصدار قانون السياحة.

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (33/‏2002)،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (91/‏2020) بتعديل مسمَّى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م

مرسوم سُلطاني رقم (70/‏2023) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (32/‏2008)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُنقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

1- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.

2- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.

المادة الثانية: يمنح كل من:

1 – الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المملكة المغربية.

2- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى الجمهورية الفرنسية.

3- المستشارة السَّيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتُعيَّن سفيرةً لنا فوق العادة ومفوضةً لدى جمهورية أوزبكستان.

4- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المجر.

5- المستشار الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

6- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

7- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتُعيَّن سفيرةً لنا فوق العادة ومفوضةً لدى جمهورية كينيا.

8- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية تركيا.

9- المستشار السَّيد عمار بن عبد الله بن سُلطان البوسعيدي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى دولة قطر.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.