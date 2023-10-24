تخريج دفعة من الجنود المستجدين بسلاح الجو السلطاني العُماني

مسقط ـ العُمانية: احتفل سلاح الجو السلطاني العُماني أمس بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية، تحت رعاية اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وبحضور اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني. بدأ الاحتفال بأداء التحية العسكرية لراعي المناسبة وعزف سلام الشرف، ثم قام راعي المناسبة بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين، بعدها قدّم الخريجون عرضًا عسكريًّا بالمسير البطيء بمصاحبة المعزوفات الموسيقية العسكرية لموسيقى سلاح الجو السلطاني العُماني، تلا ذلك استعراض بحركات السلاح.

كما سلم اللواء الركن رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية راعي المناسبة الجوائز التقديرية للحاصلين على المراكز الأولى، حيث حقق المركز الأول على المستوى العام للدورة الجندي المستجد محمود بن علي البلوشي، وجاء في المركز الأول في المشاة العسكرية الجندي المستجد المعتصم بن حمد الكلباني، وحصل الجندي المستجد السيف بن ياسر السيفي على المركز الأول في رماية الأسلحة الخفيفة. وفي الختام ردد الخريجون نشيد سلاح الجو السلطاني العُماني، وأدوا قسم الولاء وهتفوا ثلاثًا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- ثم عزفت موسيقى سلاح الجو السلطاني العُماني سلام الشرف، بعدها تقدم قائد الطابور مستأذنًا راعي المناسبة بالانصراف من أرض الميدان. حضر حفل التخريج عدد من أصحاب السعادة، وعددٌ من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وجمعٌ من منتسبي سلاح الجو السلطاني العُماني، وأولياء أمور الخريجين.