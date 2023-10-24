سلطنة عمان تشارك فـي اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأنجولا

أنغولا ـ «الخليج 365»:

شاركت سلطنة عمان ممثلة بمجلس عُمان في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 212 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني واجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والمتخصصة، والتي افتتحت الأحد الماضي في مدينة لواندا بجمهورية أنجولا، وتستمر حتى 27 من أكتوبر الجاري. وشارك وفد مجلس عمان برئاسة المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، في حفل افتتاح الاجتماعات الذي أقيم في لواندا عاصمة جمهورية أنجولا ، بحضور رؤساء وممثلي البرلمانات الإقليمية والدولية، كما يشارك الوفد في أعمال اجتماعات الجمعية العامة، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، والاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية والمجموعة العربية، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، ومنتدى النساء البرلمانيات. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة عدد من البنود التي تتمحور حول مناقشة «المساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى موضوع وقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، كما سيتم استعراض تقارير اللجان الدائمة.

وقد شارك الوفد في الاجتماعات التنسيقية التي عقدت على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث ترأس رئيس الوفد الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية التي تم خلالها مناقشة توصيات ومخرجات مؤتمر الحوار بين الأديان بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان، كما شارك الوفد في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية الذي تبنى موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية في اجتماع الجمعية السابق.

وشاركت المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية عضو مجلس الدولة ، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، ضمن مشاركة مجلس عمان في اجتماعات الاتحاد، في الدورة السادسة والثلاثون لمنتدى النساء البرلمانيات والتي تم خلالها مناقشة عدد من البنود منها: أنشطة النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، والأنشطة التي اضطلع بها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز المساواة ، وفي ذلك اكدت المكرمة سرية بنت خلفان الهادية خلال مداخلتها في المنتدى، إلى التزام سلطنة عمان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وتحديدا النصوص المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، والضوابط التي نصت عليها القوانين العمانية المتعلقة بالأسرة البديلة.

ويضم وفد مجلس عمان في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضوات مجلس الدولة، وسعادة حارث بن شماس البطاشي، وسعادة عبدالله بن خليفه المجعلي، وسعادة فيصل بن حمود الرشيدي، أعضاء مجلس الشورى، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلسين.