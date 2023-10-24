مجلس الدولة يطلع على رد مجلس الوزراء بشأن «حوكمة موارد المياه»

مسقط ـ «الخليج 365»:

عقد مكتب مجلس الدولة أمس، اجتماعه التاسع لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة، برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس. في بداية الاجتماع رحب معالي الشيخ الرئيس بأعضاء المكتب، وأثنى على الجهود التي بذلها المكرمون الأعضاء، خلال الفترة السابعة لمجلس الدولة، والتي كان لها الدور البارز في الدفع بمسيرة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في ظل نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه ـ .

وناقش المكتب خلال اجتماعه الضوابط الخاصة بإجراءات الجلسة الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وبنود جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس. كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على رد مجلس الوزراء بشأن دراستي مجلس الدولة حول (نظام اعتماد ومعادلة شهادات الطلبة العلمية للدارسين خارج سلطنة عُمان)، و(حوكمة موارد المياه في سلطنة عمان). كما استعرض الاجتماع تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الماضية.

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