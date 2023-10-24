مناقشة استعدادات التغطية الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى

مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة اجتماعها برئاسة سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة استعدادات التغطية الإعلامية ليوم التصويت. وأكدت اللجنة على اكتمال التجهيزات الإعلامية المتمثلة في المركز الإعلامي المزود بكافة الإمكانات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية، إضافة إلى اكتمال التجهيزات الفنية والهندسية الخاصة بالأستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية لمختلف وسائل الإعلام المحلية بمقر وزارة الداخلية والمركز الإعلامي. وقال سعادة رئيس اللجنة: إنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتغطية يوم التصويت المحدد – الأحد القادم 29 أكتوبر الجاري -، وبمستوى يليق بما وصلت إليه العملية الانتخابية من تطوّر تقني ملحوظ في آلية التصويت، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الانتخاب، وإبراز ذلك عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وستكون التغطية الإعلامية مواكبة لما سيتم بثه من مؤشرات أولية للتصويت في محافظات سلطنة عُمان.

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