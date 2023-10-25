سلطنة عمان تشارك فـي أسبوع أمن الطيران بكندا

مونتريال ـ «الخليج 365»:

تشارك سلطنة عمان، ممثلة بشرطة عُمان السلطانية، في أسبوع أمن الطيران الذي يُعقد بمقر منظمة الطيران المدني في مدينة مونتريال بكندا خلال الفترة من 23 الى 27 أكتوبر الجاري، ويهدف إلى الاطلاع على أساليب وتقنيات حماية المطارات وتجويد التدريب ودور الكوادر البشرية في تعزيز المنظومة الأمنية. يترأس الوفد العقيد حمود بن سيف الرحبي مساعد مدير عام أمن المطارات بشرطة عُمان السلطانية.

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