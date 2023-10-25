افتتاح مختبر البلمرة الجزيئي بمستشفى خولة

مسقط ـ «الخليج 365»:

احتفلت أمس وزارة الصحة ـ ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة ـ بافتتاح مختبر البلمرة الجزيئي بتمويل من الشركة العُمانية الهندية للسماد برعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية. ويتكون المختبر من ثلاثة أقسام رئيسة هي: قِسم استلام العيِّنات وتحضيرها لعملية البلمرة ويضمُّ أجهزة حديثة ومتطوِّرة مثل جهاز استخلاص الحمض النووي، وقِسم تحضير المحاليل الخاصة لعلمية البلمرة، وقِسم خاص لعملية البلمرة الجزئية باستخدام جهاز البلمرة. وحول الافتتاح قال الدكتور راشد بن محمد العلوي مدير عام المديرية العامة لمستشفى خولة إنَّ المختبر يتضمن العديد من الأجهزة والتقنيات المتطورة عالية الجودة للتعرُّف على مُسببات الالتهابات الجرثومية بكلِّ أنواعها والحصول على نتائج فحوصات دقيقة في فترة زمنية قصيرة. كما أنَّ أجهزة البلمرة الجزئية ستقوم بِدَوْر فاعل في تقليل تكاليف العلاج من خلال دقة الفحوصات وتقليص استخدام المضادات الحيوية في حالات الالتهابات غير البكتيرية وتقليل فترة التنويم للمرضى. من جانب آخر قال الدكتور أحمد بن سعيد المنذري مدير عام الخدمات الطبية المساعدة بالمستشفى إنَّ المختبر سيقوم بِدَوْر محوري عبر المجموعة المُتكاملة من أحدث الأجهزة في مجال المختبرات الطبية التي تُسهم في تكامل الجهود الطبية؛ باعتباره دعامةً رصينةً للجهود الصحية المبذولة وتعمل في الوقت ذاته على تقليل فترة التنويم للمرضى،‎ مؤكدًا أنَّ المختبر سيُشكِّل دعامةً رصينة للجهود الصحية المبذولة. وفي نهاية الحفل قام سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، التعرف على ما يحتويه المختبر من نُظُم ومعلومات وتقنية عالية الدقَّة والإسراع في الحصول على النتائج.