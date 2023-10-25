سلطنة عمان تستضيف اجتماعا لمسؤولي البحوث التربوية بمكتب التربية العربي

كتب ـ عبدالله البطاشي:

استضافت أمس سلطنة عُمان ـ ممثلةً في وزارة التربية والتعليم ـ اجتماع مسؤولي البحوث التربوية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي الذي نظَّمه المركز العربي للبحوث التربوية في إطار تنفيذ نشاطات برنامج لقاءات مسؤولي الأجهزة المتناظرة المعتمد ضِمْن برامج الدَّوْرة المالية للعام 2023 ـ 2024م بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسيعدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وسعادة الدكتور محمد مطير الشريكة مدير المركز العربي للبحوث التربوية، وعبدالعزيز بن محمد الرويس المستشار والمشرف على إدارة البرامج بمكتب التربية العربي وذلك بفندق هرمز مسقط.

واستعرض سعادة الدكتور مدير المركز العربي للبحوث التربوية جدول أعمال الاجتماع، بعدها بدأت الجلسة الأولى تضمَّنت ورقة عمل بعنوان (البحوث التربوية الميدانية) أهميتها ومهارات تصميمها وتطبيقها أعقبها الجلسة الثانية بعنوان (واقع البحوث التربوية الميدانية في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء)، أمَّا الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان «تحدِّيات تطبيق البحوث التربوية الميدانية في الدول الأعضاء وسُبل التغلب عليها».

يهدف الاجتماع إلى إبراز دَوْر البحوث التربوية الميدانية في الوصول إلى فهمٍ أعمق للظواهر والمشكلات التعليمية، وأهميتها في تطوير التعليم في الدول الأعضاء، والتعرف على المهارات المطلوب إكسابها للباحثين التربويين لتصميم وتطبيق بحوث ميدانية عالية الجودة، والتعرف على واقع البحوث التربوية الميدانية في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء وآليَّات تطبيقها، ومناقشة التحدِّيات التي تواجه تطبيق أدوات البحوث التربوية الميدانية في الدول الأعضاء، وسُبل التغلب عليها، وتبادل الخبرات بين مراكز وإدارات البحوث في الدول الأعضاء.

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