– عودة الحركة المرورية والخدمات الأساسية فـي المناطق المتأثرة بـ «تيج»

مسقط ـ «الخليج 365»:

توضح آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى احتمال تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي بدءا من اليوم ويستمر حتى يوم السبت.

حيث من المتوقع تدفق السحب على سلطنة عمان مع فرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد تتركز غزارتها على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع امتدادها لسواحل بحر عمان على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، ويعقب الحالة هبوب رياح شمالية غربية تؤدي لانخفاض نسبي في درجات الحرارة. وتدعو هيئة الطيران المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الامطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الافقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

من جانب آخر أوضحت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن عودة جميع المواطنين والمقيمين المتواجدين في مراكز الإيواء إلى منازلهم وإغلاق مراكز الإيواء، وعادت الحركة المرورية على الطرقات المتأثرة في محافظة ظفار (كطريق أرجوت ـ صرفيت وطريق ديم ـ صرفيت)، وأيضا عودة التيار الكهربائي في جميع المناطق المتأثرة بمحافظة ظفار. وأفادت وزارة الصحة أنه تم فتح تدريجي لمستشفى السلطان قابوس بصلالة بعد التنسيق مع اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة ظفار، كما اتخذت بعض الإجراءات في مرحلة التعافي للرجوع التدريجي لخدمات المستشفيات والمراكز الصحية. وفيما ذكرت إدارة ميناء صلالة بمحافظ ظفار أنه بناءً على آخر تحديثات الطقس، بدأ ميناء صلالة إعادة فتح العمليات التشغيلية للميناء تدريجياً. وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم إنهاء العمل لفرق الإسناد الميدانية في محافظة ظفار خلال فترة الحالة المدارية (تيج). وكانت فرق الإسعاف بمحافظة ظفار التابعة للهيئة قامت بإسناد الطواقم الطبية أثناء عملية نقل المرضى من المستشفيات البديلة إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة، بعد انتهاء تأثيرات الحالة المدارية، فيما تعاملت فرق الإنقاذ في ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار، أثناء عملية فتح الطرق وإزالة العوائق بسب تعرضها لتأثيرات الحالة المدارية. وانتهت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار من إعادة فتح جميع الطرق المتأثرة بالحالة المدارية «تيج» في المحافظة.

وقال المهندس عمر بن أحمد مفلح مدير دائرة الصيانة بالمديرية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ فرق العمل الفنية التابعة للمديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص أنهت أمس أعمال تمهيد وفتح طريق (ديم ـ صرفيت) بولاية ضلكوت نتيجة تأثره بالانهيارات وتساقط الصخور بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية. وأضاف أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية تمكّنت من إعادة فتح جميع الطرق بالمحافظة التي تأثرت بالحالة المدارية «تيج»، من ضمنها طريق (ارجوت – أشخريت) وبعض الطرق الجبلية بولاية رخيوت نتيجة تأثرها ببعض الانهيارات بفعل الأمطار وجريان الأودية بغزارة.