تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل

احتفلت الأكاديمية السلطانية للإدارة بتخريج الدفعة الثانية من “البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل” أمس بالتعوان مع وزارة المالية، حيث بلغ عدد المشاركين في الدفعة الثانية من البرنامج (29) مشاركًا من أصل (90) مشاركًا في البرنامج من شاغلي وظائف مدير عام مساعد، مدير دائرة، ومدير دائرة مساعد -ومن في حكمهم – بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وألقت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية القائمة بأعمال نائب الرئيس لشؤون البرامج بالأكاديمية السلطانية للإدارة كلمتها، حيث قالت: ” إن رأسَ المالِ البشري هو أعظمُ ثروةٍ تملكها الدولُ، لذا فإن الاستثمارَ في تنميةِ معارفِ ومهاراتِ وخبراتِ الإنسانِ يُعَّدُ ضرورةً مُلحةً تفرضهُ المتغيراتُ العالميةُ المتسارعةُ وليس ترفاً، ذلك لإنَّ الإنسانَ هو المحركُ الرئيسُ لتنميةِ وتطويرِ كلُ الثرواتِ الوطنيةِ المتاحة و المساهمُ المباشرُ في التعامل مع كل المتغيراتِ التي من شأنِها دفعُ عجلة تقدم الدول إلى الأمام باستدامة ثابتة ورؤية سديدة، فبدون وجود الكوادر الوطنية المؤهلة لا يمكن تحقيقُ ما تصبو إليه الأممُ من تنميةٍ وتطويرٍ ورفعةٍ”.

كما أكدت الدكتورة فتحية الراشدية على إن البرنامجَ الوطني لتطوير القيادات و استشراف المستقبل مصممٌ بطريقة تضمن إحداث تغيير جذري و دائم في أسلوبِ التفكيرِ و المهاراتِ القيادية لدى المشاركين من خلال تغيير العقلية القيادية و زيادة وعي القادة بأنفسهم و بأنماطِ سلوكهم و سلوك الأفراد مما يجعلهم أكثر قدرةً على قيادة فرق العمل التي يترأسونها.

من جانبه قال الدكتور كارثيك كنآن عميد كلية الإدارة في جامعة أريزونا التي تشرف على مركز ايلر لبرامج التعليم التنفيذي في كلمته ومهنئًا خريجي البرنامج: ” بالنيابة عن مركز إيلر لبرامج التعليم التنفيذي، وكلية الإدارة، وجامعة أريزونا، إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بخالص التهاني لكل واحد منكم على إكمال البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل. وأضاف قائلاً: ” لقد كان فريق الأكاديمية السلطانية للإدارة شريكًا رائعًا شاركنا التزامنا القوي بتوفير رحلة تعليمية مبتكرة ومؤثرة حتى يتمكن كل واحد منكم من تبني عقلية النمو واكتساب المهارات القيادية. كما أكد الدكتور كارثيك: أن المشاركين مجهزون بشكل أفضل لإحداث تأثير هادف ودائم على ازدهار سلطنة عمان، مضيفًا: “وباعتبارنا شركاء في تنفيذ هذا البرنامج المتميز، نرحب بكم في كوكبة الخريجين في مركز إيلر للتعليم التنفيذي وجامعة أريزونا، متمنيين لكل واحد منكم النجاح المستمر”.

وألقت سالمة بنت خليفة العبرية كلمة الخريجين أكدت من خلالها على الأثر الكبير الذي لعبه البرنامج في بناء كفاءات ممكنة في مجالات القيادة والتفكير الإبداعي، قادرة على حوكمة العمل المؤسسي، واتخاذ القرارا، والتواصل مع المحيطين والشركاء بفاعلية، وذلك عبر ترسيخ تجربة فريدة ممزوجة بالعلم الحديث والتدريب المنهجي الخلاق، القائم على بحث المشكلات وتحديد المستهدفات وتقييم الأثر وصولاً إلى وضع الحلول العملية المدروسة موضع التنفيذ. وعبرت سالمة العبرية عن سعادتها بهذه المناسبة مهنئة زملائها الخريجين، حيث قالت: “إنّ حفل التخرج لحظة من لحظات العمر الزاهية، يأتي تتويجا لجهد دؤوب وعطاء متصل، ويبدأ معه فصل آخر في طريق تحقيق الرسالة، بمعين خصب هيأته له قوة المعرفة وغزارة التجربة وجمعته به مهارات شتى وفضائل جمة، تعينه على حسُن التصّرف، ورشاد التدبير.

وتم خلال تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل استعراض عدداً من المشاريع الجماعية التي عمل عليها المشاركون بهدف تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي وتعزيز مهارات ابتكار الحلول لتحديات الأعمال، حيث تنوعت المشاريع لتشمل مختلف القطاعات بسلطنة عمان وهي، مشروع الصناعات الدوائية في سلطنة عمان، وجسر العبور للفرص الاستثمارية العمانية عبر السفارات، والمنصة الوطنية للخدمات الصحية “براء”، بالإضافة إلى مشروع حفظ جودة السمك، واكتشاف ثروة زراعية للحياد الكربوني في سلطنة عمان، إضافة إلى ذلك مشروع بوابتك لتجارب محيلة أصيلة.