فهد بن محمود يستقبل وزراء الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية بدول «التعاون»

مسقط ـ العُمانية: استقبل صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع الذي تستضيفه سلطنة عُمان. وبعد أن رحَّب بأصحاب المعالي والسعادة، أعرب سُموُّه عن تقدير سلطنة عُمان للجهود الخيرة التي تُبذل في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية لحماية القِيَم الدينية والأُسرية في المجتمعات الخليجية، مؤكدًا سُموُّه على أهمية مواصلة العمل المشترك لإظهار الصورة الحقيقية للإسلام واحترامه للأديان السماوية، ودَوْر الإسلام في ضمان الحقوق الأساسية للإنسان في العيش بسلام وأمن واستقرار.

تناول الحديث خلال المقابلة القضايا التي تهمُّ العالم الإسلامي لمواجهة حملات الكراهية والتعصب وضرورة إرساء مبادئ العدل والمساواة بين الناس جميعًا في كُلِّ مكان، كما تمَّ استعراض الأوضاع الراهنة على الساحة العربية ومواقف الدول حيالها، مشيدًا سُموُّه بما تبذله دول المجلس من جانبها حفاظًا على كرامة الإنسان وحقوقه المشروعة.

من جانبهم، أعرب أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية بدول المجلس عن شكرهم لاستضافة سلطنة عُمان رئيسة الدَّوْرة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لهذا الاجتماع والإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى نتائج إيجابية تخدم العمل الخليجي المشترك في التعاطي مع مجريات الأحداث في العالم والحدِّ من تأثيراتها السلبية على دول المنطقة، رافعين تحياتهم لجلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أبقاه الله ـ على حُسن الاستضافة.

حضر المقابلة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، كما حضرها سعادة المستشار سلطان السويدي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.