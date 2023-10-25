استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين سلطنة عمان وروسيا

مسقط ـ «الخليج 365» :

استقبل أمس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد الجانب الروسي من مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد الروسي برئاسة محمد إسايفيتش أحمادوف رئيس المجموعة وذلك في إطار زيارة الوفد الرسمية لسلطنة عمان. ورحَّب معالي الشيخ بالوفد، متمنيًا له طيب الإقامة في سلطنة عمان، منوِّهًا بتميز العلاقات العُمانية الروسية وحرص البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. مشيدا معاليه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات، وبخاصة العلاقات البرلمانية، وثمَّن معاليه في هذا الصَّدد الدَّوْر الذي تقوم به مجموعة الصداقة الروسية بين مجلس عُمان ومجلس الاتحاد الروسي.

ومن جانبه أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بمجلس الاتحاد الروسي عن سعادته والوفد المرافق بزيارة سلطنة عمان، وتطلعهم إلى مزيد من التطوُّر والازدهار والنماء في علاقات البلدين الصديقين، مؤكدًا على القواسم المشتركة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون البرلماني. جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.

من جانب آخر عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد الروسي جلسة مباحثات تم خلالها استعراض العلاقات التي تربط البلدين، وسُبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، حيث ترأَّس الجانب العُماني المكرَّم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، وترأَّس الجانب الروسي محمد إسايفيتش أحمادوف. وتم خلال الجلسة بحث أوْجُه التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات البرلمانية وأوْجُه التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والصناعي والإنساني.

كما تبادل الجانبان خلال الجلسة الموقف المؤيد للقضية الفلسطينية، ودَوْر القرارات الشرعية والدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في سبيل الأمن والسلام في المنطقة. وقد قام الوفد خلال زيارته الحالية لسلطنة عمان بعدد من اللقاءات مع المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة، وعدد من الزيارات السياحية والثقافية لمعالم سلطنة عمان.