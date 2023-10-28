اليوم .. المواطنون يختارون ممثليهم فـي مجلس الشورى للفترة العاشرة

843 مرشحا بينهم 32 امرأة

مسقط ـ العُمانية: يُدلي الناخبون العُمانيّون داخل سلطنة عُمان اليوم بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق «أنتخب» من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيَّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق «انتخاب» والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، (753690) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة عُمان.

وتُعدُّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة – من خلال النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» الذي أدخل عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم – نقلةً نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان. ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتمُّ التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية، وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC والتقاط صورة شخصية للناخب.

ويتيح «التطبيق» للناخب نشر دعايته وفقًا لضوابط الدعاية الانتخابية التي تمكنه من الاطلاع على قائمة المرشحين ومتابعة ما ينشرونه، والتفاعل معه من المقر الانتخابي نفسه. وأكدت وزارة الداخلية استعدادها التام في مختلف جوانب العملية الانتخابية، الإدارية والتقنية والقانونية والإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة من خلال وضع الخطط وآليَّات العمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة لإتمام العملية الانتخابية. ودعت الوزارة عبر رسالتها التوعوية للمواطنين إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية بعد تبسيط الإجراءات، حيث وفرت أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية مثل القوائم الأوَّلية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأوَّلية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجل الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ويقدم التطبيق أيضًا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنَّ البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت مؤكدة على أنَّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خاصة بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي. وقد حرصت وزارة الداخلية على «رقمنة» كافة الخدمات والبرامج إلكترونيًّا، ضمن خططها نحو التحوُّل الرقمي، والاستفادة من التقنيات المتطورة عبر إدخال أحدث ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، وبما يسهل على المرشحين والناخبين على حد سواء. وتشهد العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة حراكًا واضحًا من قبل المرشحين والناخبين مما يعكس اهتمام المجتمع ونضجه في اختيار ممثليهم في الفترة الجديدة القادمة لمجلس الشورى.

يُشار إلى أنَّّ الفترة العاشرة القادمة من مجلس الشورى التي تضم 843 مرشحًا بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين أن تكون مختلفة في تشكيلها وعطائها بما يواكب متطلبات الخطط والرؤى والتوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان. وتعد الفترة العاشرة لمجلس الشورى مهمة على المستوى الوطني كونها ستشهد مزيدًا من تفعيل وترجمة أهداف «رؤية عُمان 2040» في مختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وأهداف الخطة الخمسية العاشرة ورسم مسارات الخطة الخمسية الحادية عشرة.