اليوم .. بدء أعمال «أكتوبر العمران» والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول

مسقط ـ العُمانية: تبدأ اليوم أعمال مؤتمر «أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول» عبر شعار «مدينة أفضل حياة أفضل» تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض برعاية صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع. ويأتي ذلك تزامنًا مع الحدث السنوي الأبرز عالميًّا في قطاع التخطيط العمراني «أكتوبر العمران» وخليجيًّا في قطاع الإسكان «الأسبوع الإسكاني الخليجي» لترسيخ أهمية بناء مُدُن أفضل وتعزيز جودة الحياة كشعار دائم، يرتكز على استدامة المدن.

ويسعى المؤتمر الذي يستمر 3 أيام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التخطيطية لتحسين المُدُن والحياة الحضرية والعقارية لتنمية القطاع الإسكاني والعقاري وتعزيز الاقتصاد الحضري المستدام، وتأهيل البيئة التعليمية المستدامة وتمكين التوازن البيئي. ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسة وهي الإسكان والتخطيط العمراني ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن، ويستعرض أكثر من 65 ورقة عمل في مجال التخطيط العمراني، والابتكار والتطبيقات الحديثة، والاقتصاد الحضري، والمدن المستدامة، والتطوير العقاري، ومرونة المُدُن، والتوازن البيئي والحد من تأثيرات مخاطر الأنواء المناخية والمشاركة المجتمعية، ومستقبل المباني المدرسية، والسياسات التخطيطية والاستدامة المالية في مجال التخطيط العمراني، إلى جانب استضافة المؤتمر أكثر من 60 متحدثًا من المتحدثين البارزين عالميًّا وإقليميًّا.

وتستعرض وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون والتشارك مع وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر 24 ورقة عمل في محور «مستقبل المباني المدرسية»، حول الرؤى المستقبلية للمباني المستقبلية، وملاءمة تصميم المبنى المدرسي والمعايير والاشتراطات الواجب توافرها، إلى جانب العوامل المؤثرة في اختيار الموقع المدرسي ومدى تأثير البيئة التعليمية على الطلبة. ويصاحب المؤتمر «معرض أكتوبر العمران» يتضمن أكثر من 35 ركنًا بمشاركة محلية وخليجية، لاستعراض المنتجات والابتكارات والخدمات في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، كما سيتم إقامة «هاكاثون الخليج الحضري» في نسخته الأولى بمشاركة من الشباب الخليجي والذي يأتي في مجال التخطيط الحضري مستهدفًا الفرق والأفراد المهتمين للتعاون والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحضرية في مناطق بسلطنة عُمان. كما سيتمُّ على هامش أعمال المؤتمر إعلان نتائج «مسابقة بنك الخرائط» المنطلقة من شهر يوليو الماضي بمشاركة المكاتب الاستشارية ومكاتب التصميم، وتهدف إلى تسهيل خدمة المواطن العُماني ضمن برنامج المساعدات السكنية عبر تصميم وإعداد خرائط هندسية معمارية متكاملة.