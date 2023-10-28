حلقة حول «التعليم العالي» فـي مؤشر الابتكار العالمي 2023م

10 مراتب قفزتها سلطنة عمان خلال العام الحالي

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظَّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع وحدة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والمكتب الوطني للتنافسية حلقة بعنوان «مؤشِّرات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مؤشر الابتكار العالمي 2023م»، وذلك برعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبمشاركة فاعلة من ممثِّلي مؤسَّسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان، بفندق أفاني بولاية السيب.

واستعرضت الحلقة دَوْر مؤسَّسات التعليم العالي في تحسين المؤشرات الفرعية لترتيب سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، والذي قفزت فيه سلطنة غُمان خلال العام الحالي (10) مراتب إلى المركز (69) عالميًّا، وألقى سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي، وكيل البحث العلمي والابتكار كلمة الوزارة تطرَّق فيها إلى أهمية إقامة الحلقة التي تسعى إلى استعراض مؤشر الابتكار العالمي، والتعريف بالمدخلات والمخرجات، وتحليل وضع سلطنة عُمان في تقرير 2023م، والوقوف على أهم نقاط القوَّة والضعف، إضافة إلى بحث آليَّات تمكين مؤسسات التعليم العالي في تعزيز مؤشراتها الفرعية، واستعراض نتائج تقرير (QS) العربي، والمراكز التي حققتها مؤسَّساتنا التعليمية.

وأشار سعادته في كلمته إلى حرص الوزارة على تعزيز القدرات البشرية، وتطوير المعرفة والمهارات التقنية لدى الطلاب والباحثين في مؤسَّساتنا التعليمية العليا، وأوضح كذلك دَوْر الوزارة في تشكيل مستقبل عُمان وتحقيق أهداف التعليم العالي المنبثقة عن أولويات ورؤية عُمان2040، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق ثقافة التعلُّم مدى الحياة، كما أنَّ الوزارة ملتزمة ومستمرَّة في تطوير التعليم العالي بكل مُكوِّناته.

بعدها قدَّم المهندس عبد الوهاب بن عبد الله الميمني، من المكتب الوطني للتنافسية ـ مدير مشروع الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي عرضًا مرئيًّا استعرض فيه نتائج مؤشرات الابتكار العالمي 2023، وأشار فيه إلى أداء سلطنة عُمان، وتحليل وضعها في تقرير 2023، والوقوف على أهم نقاط القوَّة والضعف. من جانبها استعرضت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية، المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، دَوْر مؤسَّسات التعليم العالي في تنشيط أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، والمراكز التي حققتها في نتائج تقرير ((QS الخاص بالمنطقة العربية والذي أوضح تقدُّم عدد من الجامعات العُمانية، حيث أظهرت نتائج التصنيف تقدُّمًا ملحوظًا للجامعات العُمانية الخاصة، فقد تقدَّمت كُلٌّ من جامعة نزوى لتحلَّ في المرتبة (61-70)، وجامعة ظفار في المرتبة (81-90)، وحلَّت جامعة صحار والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (101-110)، وجاءت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المرتبة (111-120)، وحلَّت جامعة الشرقية التي دخلت تصنيف هذا العام لأوَّل مرَّة في المرتبة (171-200).