مناقشة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التوظيف

مسقط ـ «الخليج 365»:

عُقد يوم أمس بمقر المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماع الأول للجنة الفنية التابعة للجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ترأس الاجتماع محمد بن أحمد المحروقي المدير العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية، ومشاركة أعضائها ممثلي شرطة عُمان السلطانية، ووزارات: التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام، والثقافة والرياضة والشباب، والعمل، والإسكان والتخطيط العمراني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، واللجنة العُمانية لحقوق الانسان، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وناقش الاجتماع قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2022م، ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية ومشاريع القوانين والتي لم يتم إقرارها للتأكد من توافقها وموائمتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برنامج للتوعية والتدريب وتنفيذ حملات وطنية ممنهجة بشكل سنوي على مستوى الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع مؤشرات وطنية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية من خلال اعتمادها.

كما ناقش الاجتماع تطوير إطار عمل مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة لتنظيم مسارات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والبرامج حسب كل جهة، والتأهيل المهني لخريجي هذه الفئة بالتنسيق مع وزارتي: التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، والاطلاع على تجارب الدول حول آلية التعامل مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بعد التخرج، وتقديم برنامج تدريبي لأصحاب الأعمال والعاملين في مجالات التوظيف لإدماج هذه الفئة في أماكن العمل. كما تم في الاجتماع مناقشة الموقف الحالي للتقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع للاتفاقية، إلى جانب عرض أعمال مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.