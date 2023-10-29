الهيئة الوطنية للمساحة تشارك في فعاليات مؤتمر (أكتوبر العمران )

مسقط ـ «الخليج 365»:

شارك الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع اليوم في مؤتمر (أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول) الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

ويشارك في الفعالية عدد من الجهات المختصة في المجال الجيومكاني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ويتناول المؤتمر الذي يقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط عددا من المحاور الرئيسة، ويستعرض أكثر من (65) ورقة عمل في مجال التخطيط العمراني، والابتكار والتطبيقات الحديثة، والاقتصاد الحضري، والمدن المستدامة، والتطوير العقاري، ومرونة المدن، والتوازن البيئي والحد من تأثيرات مخاطر الأنواء المناخية والمشاركة المجتمعية، ومستقبل المباني المدرسية، والسياسات التخطيطية والاستدامة المالية في مجال التخطيط العمراني، إلى جانب استضافة المؤتمر ما يزيد عن ( 60) متحدثا من الخبراء والمختصين على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبهذه المناسبة أشاد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في تصريحه على أهمية مؤتمر (أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول) بما يحظى به من مشاركة محليّة وإقليميّة وعالميّة وما يركز عليه من التطوير والتنمية العقارية والإسكانية، مشيرا سموه إلى أن مشروع مدينة السُّلطان ⁧‫هيثم‬⁩ سيكون رافدًا عمرانيًّا وإسكانيًّا واجتماعيًّا لمسقط‬⁩ الكبرى.

وتأتي مشاركة الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع في المؤتمر ترجمة للتعاون القائم بينها وبين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مجال المعلومات الجيومكانية ورغبتها في إبراز دورها الوطني المهم في الحفاظ على البيئة، وإنتاج وتوفير كافة أشكال البيانات الجيومكانية الوطنية، وستتضمن مشاركة الهيئة تخصيص قسم خاص تستعرض من خلاله أهم القدرات والإمكانات وأبرز المشاريع والأنظمة في مجال المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل في إطار الابتكارات والتطبيقات في مجال التخطيط الحضري.

وحول أهمية المؤتمر تحدث عدد من المعنيين بالهيئة الوطنية للمساحة للتوجيه المعنوي والمراسم العسكرية، حيث قال العقيد الركن يوسف بن حارث النبهاني: “تأتي مشاركة الهيئة الوطنية للمساحة في هذا الحدث ترجمة للتعاون الدائم مع وزارة الاسكان والتخطيط العمراني والجهات والمؤسسات المعنية بالتخطيط العمراني والبيانات الجغرافية المكانية، إضافة إلى التعريف بأبرز قدرات وامكانات الهيئة في مجال البيانات الجغرافية المكانية المتوفرة في الهيئة الوطنية للمساحة”.

وقال الملازم أول (مهندس) هاشل بن جمعة الهيملي:”يأتي المؤتمر لمناقشة العديد من الأفكار والرؤى وطرح الحلول المناسبة، فاحتساب استقرار المواقع لشبكة المحطات المرجعية دائمة التشغيل، والمعالجة الدقيقة المكثفة للبيانات، تضع الأساس المناسب لحل مشكلات مراجع الإسناد الجيوديسية التاريخية، ودمج هذه المراجع الحالية في مرجع الإسناد الجيوديسي العماني.

من جانبه قال الضابط المدني إبراهيم بن خليفة الحرملي:”تشارك الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع في المؤتمر بورقة عمل في مجال التطبيقات واجتذاب البيانات الجغرافية المكانية، بالإضافة إلى المعرض الذي يستعرض من خلاله أبرز التقنيات في مجال الجغرافيا المكانية.

وتعد مشاركة الهيئة في هذا الحدث فرصة للالتقاء بالخبراء في مجال المعلومات الجغرافية المكانية للاستفادة من تجارب المشاركين في هذا الحدث على المستويين الاقليمي والدولي”.

وقالت الضابط المدني بشرى بنت عبدالله الرحبية: “الهيئة الوطنية للمساحة شريك بارز في مجال التخطيط العمراني، وتعد المشاركة فرصة سانحة لإبراز المشاريع والتطبيقات التي تستخدمها الهيئة الوطنية للمساحة، بالإضافة إلى توضيح دور الهيئة في مجال التخطيط العمراني من خلال البيانات المتوفرة والمشاريع المستخدمة، إلى جانب تعريف المشاركين في المعرض على مهام وأدوار وواجبات الهيئة الوطنية للمساحة”.