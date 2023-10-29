سلطنة عمان تبحث التعاون في مجالات التعليم العالي ونقل التكنولوجيا مع الكومستيك

مسقط ـ «الخليج 365»:

استقبلت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمكتبها بديوان عام الوزارة صباح أمس وفد شبكة الجامعات الافتراضية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الكومستيك، برئاسة الدكتور كريم النجفي الأمين العام لكومستيك الشبكة الإسلامية للجامعات الإسلامية الإفتراضية (CINVU). في بداية اللقاء، رحبت معالي الوزيرة بالوفد الزائر لها متمنية لهم طيب الإقامة في سلطنة عُمان، وقد تم تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك حول عدد من الموضوعات. استعرض اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الدعم والخدمات التي تقدمها الشبكة لتأسيس الجامعات الذكية في سلطنة عُمان (الجامعات الإفتراضية وغيرها المبنية على المعرفة والذكاء الاصطناعي).

كما شهد اللقاء مناقشة الاعتراف بالشهادات الجامعية الافتراضية للبلاد الإسلامية التي تؤيدها الشبكة، وتعزيز التعاون بين الوزارة والشبكة للحضور الفعال ودعم الجامعات الأقل نمواً من الناحية العلمية في البلدان الإسلامية، وإيجاد اتصال بين الشركات المبنية على المعرفة من مختلف الدول الإسلامية بواسطة الشبكة، إضافة إلى إقامة وتنفيذ مشاريع دولية وخاصة مشتركة بين الوزارةوالشبكة.

الجدير بالذكر، تعد شبكة ” كومستيك” الإسلامية حول الجامعات الافتراضية منظمة مستقلة غير سياسية ذات نهج دولي تحت رعاية اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتهدف إلى تحقيق العدالة.

في مجال المعرفة والفكر وتعميق وترسيخ التعليم والتمكين التربوي والبحثي والثقافي والمهاري للطلبة والأساتذة والجامعات والنخب في العالم الإسلامي. ويمكن للطلاب والأساتذة والجامعات والنخب من خلال هذه المنظمة العلمية والأكاديمية عرض قدراتهم التعليمية والبحثية والثقافية ومهاراتهم وفقًا لاهتماماتهم وتوجهاتهم في مختلف مجالات العلوم بالإضافة إلى الإفادة من وصولهم إلى الموارد السليمة من خلال تمكينهم من استخدام خبرات الجامعات الأخرى وتجاربها عن طريق توفير بيئة مشتركة عبر الشبكة العنكبوتية “الانترنت”.