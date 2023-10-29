آمر كلية الدفاع الوطني يستقبل أمين عام رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

مسقط ـ «الخليج 365»: استقبل أمس اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج سعادة الدكتور سلمان الفارسي أمين عام رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (الأيورا) بحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، وقد رحب اللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني بسعادته، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني. وقد ألقى سعادة الدكتور أمين عام رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي(الأيورا) محاضرة حول رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي ودورها في التنمية العالمية، تطرق خلالها إلى عدد من المحاور أبرزها: الأهمية الجيوستراتيجية للمحيط الهندي، ودور الرابطة في تحقيق التنمية والنمو المستدام، وآفاقها تجاه المحيطين الهندي والهادي، وشراكتها مع سلطنة عمان، والدور المحوري العالمي في الصناعات البحرية والنقل والثروة السمكية في جميع أنحاء العالم، والإمكانات الهائلة للتنمية الاقتصادية. حضر المحاضرة اللواء الركن رئيس أكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، واللواء الركن بحري آمر كلية الدفاع الوطني، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني، والمشاركون بدورة الدفاع الوطني الحادية عشرة.

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