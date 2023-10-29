مسقط ـ العُمانية: نظمت كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي (منطلقات ومرتكزات الأمن الوطني) أمس تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني، ويستمر حتى الثاني من نوفمبر القادم.

بدأت فعاليات البرنامج بكلمة ألقاها آمر كلية الدفاع الوطني رحَّب فيها بالمشاركين، مؤكدا على أهمية هذا البرنامج الموازي الذي تم تصميمه في بيئة أكاديمية محفزة على التعليم والإبداع ومشجعة على المناقشة وطرح الآراء والأفكار، بعدها تم تقديم إيجاز يستعرض الأهداف العامة للبرنامج، حيث يناقش البرنامج في يومه الأول مقومات وتحديات الأمن الوطني. يأتي البرنامج في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني ويُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم بالمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السُّلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. حضر افتتاح فعاليات البرنامج الموازي عددٌ من أصحاب السعادة، وعددٌ من كبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء فعاليات البرنامج الموازي (منطلقات ومرتكزات الأمن الوطني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.