وزير الداخلية: ما شهدته سلطنة عمان من تطور وتحديث فـي العملية الانتخابية أمر غير مسبوق

حرص سام بأهمية مشاركة المواطن فـي بناء الخليج 365

مسقط ـ العُمانية: أكَّد معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية على الحرص والاهتمام السَّامي لجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه – واهتمامه وإيمانه العميق بأهمية مشاركة المواطن في بناء الخليج 365 والدفع بهذه المشاركة من خلال هذه التطويرات التشريعية والتنظيمية والإجرائية والتي تتواكب جميعها مع الأهداف المستقبلية المرجوة من مجلس عُمان.

وأوضح معالي السَّيد في كلمة له أنَّ ما شهدته سلطنة عُمان من تطوُّر وتحديث في العملية الانتخابية من خلال تبسيط الإجراءات يُعدُّ أمرًا غير مسبوق؛ فقد شهدت انتخابات المجالس البلدية في العام الفائت نقلة نوعية انعكست على هذه الانتخابات، والتي تمَّت في جميع مراحلها حتى الفرز النهائي للأصوات بطريقة إلكترونية آمنة وبدقة عالية عبر الهواتف الذَّكية، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية عديدة من بينها: الساحة الحوارية لتبادل الآراء بين أفراد المجتمع، وخدمة تواصل المرشحين مع الناخبين مع إيجاد بيئة تفاعلية لمختلف الناخبين، وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار مَن يُمثِّلهم في مجلس الشورى بكُلِّ سهولة ويُسر. وأضاف معاليه أنَّه تم بثُّ جميع البيانات والإحصاءات للعملية الانتخابية مباشرةً من خلال التقنيات الرقمية؛ ما أتاح لجميع المهتمين والمتابعين الاطلاع عليها.

وفي ختام كلمته، هنَّأ معالي السَّيد وزير الداخلية الفائزين بعضوية مجلس الشورى، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية المنشودة من المجلس وأهدافه الوطنية.

وقال سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إنَّ العملية الانتخابية جرت بطريقة سَلِسة وميسَّرة وشهدت إقبالًا كبيرًا من قِبل الناخبين؛ إذ وصلت النسبة إلى 65.07 بالمئة وهو مؤشر جيِّد على نجاح التصويت الإلكتروني من خلال تطبيق (أنتخب) الذي قام بِدَوْره في تسهيل العملية الانتخابية لجميع الفئات من الناخبين ومنهم ذوو الإعاقة.

وأضاف سعادته لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ الحملة الإعلامية كانت ناجحة ولها دَوْر بارز في توعية المواطنين بأهمية التصويت واختيار المرشح الأكفأ وكيفية استخدام التطبيق حيث بدأت الحملة منذ أشهر من خلال بث العديد من الرسائل الإعلامية عبر مختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ومن خلال البرنامج الأسبوعي في تلفزيون سلطنة عُمان الذي غطَّى جميع المحافظات والتقى بعدد كبير من المواطنين، مشيدًا بِدَوْر وسائل الإعلام المحلية والدولية في تغطيتها الإعلامية للانتخابات في الفترة العاشرة. وبيَّن سعادته أنَّ مشاركة عدد من الإعلاميين من خارج سلطنة عُمان بمجموع 50 إعلاميًّا تنوعوا بين الصحافة والتلفزيون والإذاعات يُمثِّلون القنوات العربية والعالمية المعروفة كان له دَوْر كبير في التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات ونقل تجربة الشورى الرائدة في سلطنة عُمان بتطور مراحلها إلى مختلف دول العالم.