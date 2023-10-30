«التربية والتعليم» تختتم أعمال ندوة مستقبل المباني المدرسية

اختتمت مساء أمس أعمال ندوة «مستقبل المباني المدرسية»، التي تنظِّمها وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع مؤتمر أكتوبر العمران الذي تُنفِّذه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في شهر أكتوبر الحالي بشعار «التخطيط الحضري واستدامة المُدُن»، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسَّعادة، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الندوة إلى تطوير المباني المدرسية هندسيًّا وإنشائيًّا بما يتناسب والمستجدَّات التربوية بمسارات التعليم الحديثة، ومواكبة المستجدَّات الوطنية في مجال تطوير وتخطيط المدن وفقًا لرؤية عُمان 2040، ومتطلبات التطوير التربوي في مجال التعليم، ووضع تصورات حديثة للتصاميم الهندسية والمعمارية للمباني المدرسية المستقبلية كبيئة تعليمية جاذبة، ورفع مستوى الشراكة والتكامل بين دَوْر وزارة التربية والتعليم ووزارة الإٍسكان والتخطيط العمراني في مجال الأبنية المدرسية، إلى جانب تلبية الاحتياجات والمتطلبات التربوية والتعليمية في مجال المبنى المدرسي الحاضن للتعليم، بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات تطوير التعليم، وتحديث المواصفات الإنشائية للمباني المدرسية بما يتوافق مع المعايير المتطورة، وإيجاد شراكة وطنية بين مختلف شرائح المجتمع التربوي والمُجتمع المَدني فيما يتعلق بتطوير المبنى المدرسي لمدارس المستقبل.

ناقشت الندوة عدَّة محاور، وهي: محور (السياسات التخطيطية للمبنى المدرسي)، ركَّزت على الجوانب الخاصة بالسياسات التخطيطية لإنشاء المدارس في المستقبل، بالتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وجوانب اختيار المدارس ومواقعها، ونوعها، وسعتها، ومحور(التصميم الإنشائي للمبنى المدرسي)، والذي ينبثق منه جوانب عدَّة، منها: التصميم الهندسي المعاصر للمبنى المدرسي بما يتوافق مع البيئة العُمانية، والمواصفات الفنية الهندسية والمعمارية للمبنى المدرسي، والمواصفات الفنية الهندسية للمرافق المدرسية بشكل عام، ومحور (البيئة التعليمية في المبنى المدرسي المستقبلي) البيئة المدرسية المستقبلية في ضوء رؤى تطوير التعليم في السلطنة، وتوجُّهات تطبيق التعليم المهني والتقني، وبالتركيز على الأبعاد التعليمية في المبنى المدرسي، وذلك وفقًا لرؤى الطلبة والمُعلِّمين وتوقعاتهم المستقبلية.