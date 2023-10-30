مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية يختتم مشروع البحث العلمي الـ18

مسقط ـ العُمانية: اختتم مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية أمس مشروع البحث العلمي الثامن عشر بنادي الشفق لقوَّات السُّلطان المُسلَّحة برعاية معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع بحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.

وقد ألقى العميد الركن ناصر بن عبدالله القتبي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية كلمة أشار فيها إلى الدَّوْر الذي يسعى إليه مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية لتطوير برنامج البحث العلمي من خلال تقديم دراسات علمية رصينة تتواءم مع المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفًا إلى أنَّ الدراستين موضوع البحث انتهج فيهما الأساليب العلمية المناسبة لكلِّ موضوع مثل الجلسات النقاشية بين الفريقين ووجود محكّمين مختصِّين في مجال البحث العلمي، ليتناسب مع الأساليب العلمية، تمهيدًا لنشرِها عبر المجلات العلمية المحكَّمة.

وقد تضمَّن مشروع البحث العلمي الثامن عشر بحثين علميَّين، جاء الأول بعنوان (واقع الازدحام المروري في محافظة مسقط وآليَّات تخفيفه)، حيث هدف إلى التعرف على أسباب الازدحام المروري في محافظة مسقط والآثار الاقتصادية والصحية والبيئية المترتبة، والحلول الممكنة لتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى درجة إسهام الحلول التخطيطية والتنظيمية والسلوكية والثقافية والذكية والتكنولوجية لتخفيف الازدحام المروري، أمَّا البحث العلمي الثاني الذي حمل عنوان (الإدارة الرشيقة في وزارة الدفاع ودَوْرها في تحسين بيئة العمل: الفرص والتحدِّيات) فهدف إلى قياس مدى معرفة وحدات وزارة الدفاع بمنهجية الإدارة الرشيقة، وتحديد التحدِّيات التي يمكن أن تواجهَ وزارة الدفاع في تطبيق الإدارة الرشيقة، إضافة إلى تحديد المتطلبات الضرورية لتحسين الإدارة الرشيقة في وزارة الدفاع. حضر المناسبة معالي السَّيد محافظ مسقط، واللواء الركن قائد الجيش السُّلطاني العُماني، واللواء الركن طيَّار قائد سلاح الجوِّ السُّلطاني العُماني، واللواء الركن بحري قائد البحرية السُّلطانية العُمانية، واللواء الركن قائد قوَّة السُّلطان الخاصَّة، وعدد من أصحاب السَّعادة، وعدد من كبار الضبَّاط بقوَّات السُّلطان المُسلَّحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المدعوِّين والمعنيِّين من الجهات الحكومية والمؤسَّسات التعليمية الحكومية والخاصَّة.