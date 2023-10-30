أمام المقام السامي .. عدد من السفراء يؤدون قسم اليمين

مسقط ـ العُمانية: أدَّى قَسَمَ اليمين أمام المقام السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ بقصر البركة العامر صباح أمس، عددٌ من أصحاب السَّعادة السُّفراء، حيث أدَّى القَسَم كُـلٌّ من:

سعادة السفير خالد بن سالم بامخالف، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المغربية.

سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الفرنسية.

سعادة السفيرة السَّيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية، سفيرة سلطنة عُمان لدى جمهورية أوزباكستان.

سعادة السفير مال الله بن محمود البلوشي، سفير سلطنة عُمان لدى المجر.

سعادة السفير الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

سعادة السفير فهد بن سليمان الخروصي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

سعادة السفيرة نصراء بنت سالم الهاشمية، سفيرة سلطنة عُمان لدى جمهورية كينيا.

سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية تركيا.

سعادة السفير السَّيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر.

حضر مراسم أداء قَسَم اليمين معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.

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