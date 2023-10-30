خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى

العملية الانتخابية سارت بشفافية كبيرة واللجنة العليا لم تتلق أي طعون

كتب ـ عيسى اليعقوبي:

تصوير ـ سعيد البحري

أكَّد فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العُليا، رئيس اللجنة العُليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أنَّ العملية الانتخابية سارت بشفافية متناهية، مشيرًا إلى أنَّ البرامج المستخدمة في التصويت كانت شفَّافة وواضحة بنسبة كبيرة. وأوضح رئيس اللجنة العُليا أنَّه تمَّ رصد بعض المخالفات خلال سَير العملية الانتخابية عبر مركز الاتصالات وهي ادعاءات، ولم تتلقَّ اللجنة العُليا حتى الآن أيَّ طعون، وما زال الوقت مفتوحًا لتقديمها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023م والذي عقد أمس في مسقط بحضور عدد من الإعلاميين من داخل وخارج سلطنة عُمان. وأوضح فضيلته أنَّ الطعون بدأت منذ أمس للمترشحين وتستمر لمدَّة 10 أيام بعد إعلان النتائج النهائية للتصويت، و15 يومًا للبتِّ فيها من قِبل اللجنة العُليا للانتخاب وهذا وفق ما حدَّده قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.

وأضاف أنَّه لا يعتدُّ قانونًا بأيِّ اتفاق سابق لعملية الفرز، وأنَّ عملية الفرز والجهات المشرفة والرقابة على الانتخابات هي من تعكس حُريَّة الناخبين، وإن جرت اتفاقات معيَّنة على شخوص معيَّنة إلَّا أنَّ هذه الاتفاقات لا تُصادر إرادة الناخب. من جانبه قال سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة:

كان هناك جهد كبير من وزارتَي الإعلام والداخلية في تعريف المواطنين بالعملية الانتخابية، مشيرًا سعادته إلى أنَّ نسبة ٦٤ بالمئة في التصويت مؤشِّر جيِّد ودليل على وعي المُجتمع بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الفنية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة: التقييم العامُّ للعملية الانتخابية مُرْضٍ، حيث سُجِّل خلال الساعة الأولى من بدء التصويت ١٠٠ ألف مواطن قام بعملية التصويت.

وأوضح سعادته أنَّ التطبيق يتطلب استخدام خاصية (NFC) وهي موجودة في معظم الهواتف الذَّكية، وفي حال لم توجد في الهاتف يمكن استخدام هاتف آخر باستخدام بياناته الشخصية الخاصة والإدلاء بصوته. ولفَتَ سعادته إلى أنَّ الحلول التقنية في تطبيق (أنتخب) كانت موجودة مهما كانت التحدِّيات، حيث إنَّ التطبيق خفَّض تكاليف العملية الانتخابية، مؤكِّدًا أنَّ هناك متابعة دقيقة للتطبيق في كُلِّ مجريات العملية الانتخابية ولم توجد سلبيات تذكر فيه.

فيما أشار طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة إلى أنَّه يوجد ارتفاع في نسبة التصويت، وفي بعض الولايات وصلت إلى أكثر من ٩٥ بالمئة، وهناك تقارب بين نسبتي الذكور والإناث. موضحًا أنَّ مليونًا و500 ألف مواطن يحقُّ لهم التصويت بحسب مركز الإحصاء والمعلومات، سجّل منهم 753 ألف ناخب شكَّلوا نسبة 50 بالمئة، والتسجيل في السجلِّ الانتخابي طوعي ولا يكون إلزاميًّا، و(الكوتا) غير منظورة في الوقت الحالي، مؤكِّدًا أنَّ الوجوه الجديدة في مجلس الشورى للفترة العاشرة القادمة بلغت ٦٤ في المئة، وهذا يثبت أنَّ التغيير في الانتخابات قادم كُلَّ أربع سنوات. وقال: إنَّ وزارة الداخلية وبالتعاون مع شُرطة عُمان السُّلطانية أتاحت معرفة عدد الناخبين المحتملين في قرية معيَّنة وعدد الناخبين المسجَّلين وعدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت وهذا يُعدُّ موردًا مناسبًا لاستيفاء المعلومة في الفترات الانتخابية القادمة.

■ المتحدِّثون في المؤتمر