بدء فعاليات المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للنفايات الصلبة

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

تصوير ـ سعيد بن خلف البحري:

بدأت أمس فعاليات المؤتمر العالمي الـ(39) للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة والذي تنظِّمه الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» خلال الفترة من الثلاثين من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر القادم، برعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين.

وألقى سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة كلمة قال فيها: إنَّ المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للنفايات الصلبة يُعدُّ الحدث الأكبر عالميًّا في قطاع الاستدامة البيئية بفضل استقطابه خبراء ووفودًا من مؤسَّسات مختلفة من دول العالم لبناء مستقبلٍ أكثر استدامة لكوكب الأرض.

وأشاد الدكتور بالدَّوْر الذي يُولِيه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ من اهتمام واسع بالاستدامة البيئية، حيث وضعت سلطنة عُمان خططًا للالتزام بالاستدامة البيئية ضِمن مستهدافات رؤية عُمان 2040، واعتماد جلالته ـ حفظه الله ـ العام 2050م للوصول إلى الحياد الصفري في سلطنة عُمان، مبينًا أنَّ ما حققته سلطنة عُمان من أهدافً وغايات سامية نحو جعل بيئتها أكثر استدامة وازدهارًا، وعملت على إيجاد مستقبلٍ أكثر اخضرارًا.

وأشار إلى أنَّ استضافة سلطنة عُمان النسخة الحالية من المؤتمر العالمي ألـ(39) للرابطة الدولية للنفايات الصلبة لِتكونَ بمثابة منصَّة عالمية تجمع المختصين في إدارة النفايات الصلبة وقادة الصناعة، وصنَّاع السياسات من أجل تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز الابتكار في قطاع الاستدامة البيئية.

وعلى الصعيد ذاته، ألقى المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة كلمة أوضح فيها عن أهمية المؤتمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار وأهم المبادرات التي تُسهم في الاقتصاد الدائري.

من جانبه أكَّد زياد الشيحة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سرك، على أهمية المؤتمر العالمي الأكبر من نوعه في إدارة النفايات الصلبة، واهتمام المملكة العربية السعودية في مجال إدارة النفايات لتحسين وإيجاد اقتصاد فعَّال وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أنَّ مجموعة شركات سرك دخلت في 12 نوعًا من أنواع النفايات بما فيه تدوير النفايات بكافَّة أنواعها مثل: الإطارات، والمخلفات الحيوانية والإلكترونيات والطائرات والخشب؛ لإنتاج منتجات صديقة للبيئة وتحسينها وإيجاد الاقتصاد الدائري.

يتخلل برنامج المؤتمر 6 جلسات حوارية في مجال حول حماية صحة الإنسان وجودة البيئة والحدِّ من تغيُّر المناخ وقيادة كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري واعتماد التقنيات الحديثة، وتحويل القطاع نحو الاقتصاد الدائري والتعزيز والشمول الحكومي، والصحة والسلامة المهنية في قطاع النفايات، إلى جانب إقامة معرض للشركات المشاركة في المؤتمر.

وشمل المؤتمر تقديم عرض مرئي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات إعادة التدوير وخفض توليد النفايات وتطوير الأُطر التنظيمية والسياسات المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة والتغيُّر المناخي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.