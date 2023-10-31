طرح ازدواجية طريق الربع الخالي المرحلة الأولى بالظاهرة

مسقط ـ العُمانية: أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح مناقصة مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى).

وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنَّ مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى) يشتمل على تنفيذ ازدواجية الطريق القائم بدءًا من دوار عبري وحتى دوار تنعم بطول حوالي 6 كم، إضافة إلى تنفيذ عدد من التقاطعات السطحية والدوارات وممر سفلي للمشاة وطرق خدمة على جانبي الطريق بطول حوالي 10 كم، وعدد من منشآت تصريف مياه الأمطار لِيكونَ الطريق سالكًا في جميع حالات الطقس.

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