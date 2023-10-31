فهد بن محمود يستقبل وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العُمانية: استقبل أمس صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع الـ(21) الذي تستضيفه سلطنة عُمان بصفتها دولة الرئاسة. وبعد أن رحَّب بأصحاب المعالي والسعادة أعرب سُموُّه عن تقدير سلطنة عُمان للجهود التي يبذلونها في مجال الإسكان والتخطيط العمراني الهادف إلى التطوير القائم على أحدث أساليب التشييد مع الحفاظ على التراث المعماري، مؤكدًا سُموُّه على أهمية خطَّة العمل الإسكاني الخليجية وسُبل تنفيذها دعمًا لمَسيرة دول لمجلس وتطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل.

تناول الحديث خلال المقابلة استعراضًا شاملًا لأهم المواضيع المطروحة على اجتماعات الوزراء وفي مقدِّمتها تبادل التجارب والخبرات والمعلومات بين الدول الخليجية وتشجيع توقيع اتفاقيات مع المنظَّمات المتخصِّصة في قطاع التشييد بما يخدم المجال الإسكاني، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من دليل تقنيات البناء الحديثة بين دول مجلس التعاون. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم لسلطنة عُمان لاستضافتها لهذا الاجتماع، مشيدين بالدَّوْر البنَّاء الذي تضطلع به السلطنة ودعمها المستمر لإنجاح المَسيرة الخليجية. حضر المقابلة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، كما حضرها معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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