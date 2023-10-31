كهلان الخروصي: الالتزام بالأخلاق مصدره الدين والشريعة

نظّم مركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ـ بالتعاون مع جامعة الشرقية ممثَّلة بالهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة ـ لقاء بفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان.

في بداية اللقاء أشار فضيلته لآيات قرآنية تؤكِّد الالتزام بالأخلاق (وإنَّك لعَلَى خُلُق عظيم) وأنَّ الأخلاق مصدرها الدِّين والمبادئ والفكر والتشريع، وهي ترجمة لصيرورة الحياة. كما تحدَّث عن منابع ومناقب الأخلاق التي تستمدُّ من الدِّين وهدي القرآن الكريم الذي يحرص على التمسُّك بالأخلاق لا التستُّر والتقنُّع بها، ضاربًا المثَلَ بأخلاق سيِّد الخَلْق رسولنا الكريم حيث عُرف في الجاهلية بسُموِّ أخلاقه.

مبيِّنًا فضيلته دَوْر وأهمية القرآن الكريم وأنَّه لو فرط في شيء من ذلك لَمَا تركه له أعداؤه وما اتبعه أحَد، وأنَّ بقايا الدِّين الحنيف في الجاهلية والفطرة السليمة لا تقبل أفعالًا منافية للأخلاق، وهي مصادر يستند إليها الشخص السليم في هُوِيَّته التي تُعدُّ نبعًا مشتركًا بين البَشَر ولا تقبل فطرتهم الأفعال المشينة، وما يثبت الدِّين عليه من خلال الأخلاق التي أمَرَ بامتثالها في حياة المُسلِم.

وضرب فضيلة الشيخ عددًا من الأمثلة البديهية للطلبة الحضور من ممارساته في الحياة الأكاديمية ومطالبهم المشروعة التي يطلبونها لشرَف قاعدتها ومشروعيتها وإن لم تكُنْ مغلفة بهذه الأخلاق لَما كانت هناك مطالبة عادلة محقَّة أساسها الأخلاق.

وعرَّج فضيلته إلى التقدُّم التقني والتكنولوجي والطفرة في برامج التواصل الاجتماعي وخباياه وحقائقه، والمآسي التي جناها بعض من ركب أهواءه والنتيجة التي وصلوا إليها.