اختتام أعمال ” مؤتمر أكتوبر العمران والاسبوع الإسكاني الخليجي الأول “

الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان يناقشون ”المشاريع والخطط الإسكانية ب(التعاون الخليجي)

اختتم “مؤتمر أكتوبر العمران والاسبوع الإسكاني الخليجي الأول” أعماله وسط مشاركة واسعة، والذي أقيم على مدى ثلاث أيام من 29 -31 أكتوبر، تم خلاله استعراض تجارب عملية ودراسات علمية في محاوره الأربعة وهي الإسكان والتخطيط العمراني، مرونة المدن ومستقبل المباني المدرسية، تحت شعار “مدينة أفضل حياة أفضل” نرسخ من خلاله أهمية “بناء مدن أفضل وتعزيز جودة الحياة كشعار دائم، يرتكز على استدامة المدن وتحسين جودة الحياة، وتنمية القطاع الإسكاني والعقاري، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الحضري المستدام، والمساهمة في تأهيل البيئة التعليمية المستدامة لأجيال المستقبل.

جلسة ”المشاريع والخطط الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي” لوزراء شؤون الإسكان لدول الخليج العربية

وعلى هامش المؤتمر أقيمت جلسة حوارية بعنوان ” المشاريع والخطط الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي ” شارك فيها أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية، كل من معالي الدكتور/ خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، و معالي المهندس/ سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي/ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، سعادة/ آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، سعادة السيدة/ مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، سعادة المهندس/ راشد هادي دخيل العنزي مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف بدولة الكويت، وأدار الحوار معالي/ جاسم محمد البديوي – الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقشت الجلسة التوجهات الإسكانية في مشاريع المدن المستقبلية بسلطنة عُمان، و التقنيات المبتكرة للبنية التحتية في المشاريع الإسكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و الخطط والسياسات الإسكانية المعتمدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي في مملكة البحرين، والرؤية المستقبلية للقطاع العمراني في المملكة العربية السعودية، توجهات البرامج للمشاريع الإسكانية في تعزيز الاستقرار الأسري بدولة قطر، إلى جانب استعراض تجربة دولة الكويت في في إنشاء مدن متكاملة الخدمات.

جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان

كما تم توزيع جائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني في دورته الخامسة 2023م، بمباركة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة”، إلى جانب تكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء من الأفراد، عن موضوع هذه الدورة ” تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة”.

حيث فاز مشروع “مدينة يتي” والمقدم من شركة عُمران بالمركز الأول، وتكريم مؤسسة الجسر من فئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في سلطنة عمان، لمساهمتها التي كان لها الأثر في مشروع شاهين، والذي يستهدف المتضررين من إعصار شاهين.

فيما حصد مشروع: “تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة” والمقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني، وتم تكريم “مصرف الإمارات الاسلامي” لفئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمساهمته التي كان لها الأثر في مشروع صندوق الإٍسكان بدولة الإمارات العربية، وتكريم “أسرة عبيد الحلو” من دولة الإمارات العربية المتحدة لفئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء، لمساهمتهم لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود.

وحصل مشروع “الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية”، والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية على المركز الثالث، وتم تكريم “مؤسسة الإسكان التنموي” لفئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، عن مساهمة كان لها الأثر الكبير في “منصة جود” لتوفير الحلول الإسكانية للأسر الأشد حاجة بالمملكة العربية والسعودية، وتكريم عبدالله بن صالح العثيم” لفئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء كأكبر مانح في “منصة جود” لتوفير الحلول الإسكانية للأسر الأشد حاجة بالمملكة العربية السعودية.

كما حصدت “جمعية إحياء التراث الإسلامي” بدولة الكويت جائزة لفئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، لمساهمتها في توفير مساكن وعدد من الخدمات للفقراء والمساكين والأسر المتعففة.

وتأتي هذه الجائزة تكريم للجهود المبذولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني لما يشهده هذا القطاع من نهضة مستمرة بدعم من أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.

هاكثون التخطيط العمراني الخليجي الأول

وفي جانب هاكثون التخطيط العمراني الخليجي الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية والذي شهد مشاركة ، أعلنت نتائج المراكز الثلاث المشاركة، حيث حصل فريق ” THE MINISTRY GREEN BELT ” على المركز الأول، فيما حصد فريق ” THE INDUSTRIAL GREEN BELT ” على المركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب فريق” FENA’a”، الجدير بالذكر أن الهاكثون شارك فيه 80 طالبًا وطالبة من مختلف دول الخليج، وتم توزيعهم على 16 فريق يضم مشاركين من مختلف دول المجلس في كل فريق، ليتنافسوا على مدار 30 ساعة متواصلة لتقديم حلول تخطيطية ومعمارية مبتكرة على مناطق لديها تحديات تخطيطية، وتم تقييم المشاركات بواسطة لجنة التحكيم تشكّلت من نُخبة خبراء ومختصين في مجال التخطيط ذو خبرة علمية وعملية واسعة، بناءا على عدة معايير منها قابلية التطبيق ومدى ملائمتها لاحتياجات السوق، والاستدامة والإبداع، إلى جانب كفاءة الحلول التخطيطية والمعمارية المقدمة،

ويأتي هاكثون التخطيط العمراني الخليجي الأول تعزيزا للتعاون والتشارك المستمر بين دول مجلس التعاون، وخصوصا بين طلاب الجامعات والكليات بدول المجلس في تخصصات الهندسة المعمارية وتخطيط المدن وتخصصات أخرى ذات الصلة بالتخطيط العمراني.