تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي

ترأَّست سلطنة عُمان أمس اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير للاجتماع الأربعين لأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية الذي يُعقد في محافظة مسقط. ترأَّس الاجتماع اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشُّرطة والجمارك للعمليات. تضمَّن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات التي توصلت إليها اللجان الأمنية المختصة وسُبل تعزيز التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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