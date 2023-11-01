تسليم ٨٨ طنا من المساعدات الإغاثية والطبية لأفغانستان

كابول ـ العُمانية: سلَّمت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، الهلال الأحمر الأفغاني بدولة أفغانستان الصديقة أكثر من ٨٨ طنًّا من المساعدات الإغاثية والطبية المتنوِّعة جرَّاء الأضرار التي لحقت بهم من الزلازل الأخيرة التي ضربت ولاية هيرات.

تأتي هذه المساعدات تجسيدًا للتوجيهات السَّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ.

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