فهد بن محمود يزور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

مسقط ـ العُمانية: قام صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس بزيارة إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقد رافق سُموَّه خلال الزيارة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك تأكيدًا على الحرص الذي تُولِيه الحكومة لأهمية التكامل والعمل المؤسَّسي، تحقيقًا للفاعلية في تنفيذ الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء، وكان في الاستقبال معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمسؤولون في الجهاز.

وفي مستهل الزيارة أكَّد صاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أهمية دَوْر الجهاز في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها البلاد، انطلاقًا من الاختصاصات الموكلة إليه، ومواءمة مع الأهداف التي حدَّدتها رؤية عُمان 2040، ومن أبرزها نظام رقابي شامل يحمي المقدرات الوطنية، إلى جانب البرامج الاستراتيجية التي يضطلع الجهاز بتنفيذها وفق ما تضمنته وثيقة خطَّة التنمية الخمسية العاشرة.

وأشار سُموُّه إلى الحرص الذي يُولِيه مجلس الوزراء للتعاون والتنسيق مع الجهاز في كافَّة المجالات ذات الصلة بأعماله.

ومن جانبه أعرب معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الشكر والتقدير لصاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد على قَبول الدعوة لزيارة الجهاز والالتقاء بالمسؤولين عن سَير العمل فيه مما يدعم التعاون والشراكة بين المؤسَّسات الحكومية.

مثمنًا معاليه الدعم والرعاية الكريمة التي يحظى بها الجهاز من لدُن المقام السَّامي لجلالة السُّلطان المُعظَّم، ومؤكدًا على الحرص الذي يُولِيه الجهاز لأداء مهامه بأعلى مستويات الكفاءة لتحقيق القيمة المضافة بالشراكة مع الجهات المشمولة برقابته وصولًا إلى الاستخدام الأمثل للموارد حفاظًا على النُّمو المُطَّرد للاقتصاد العُماني، مشيرًا معاليه إلى أهمية الدَّوْر الإيجابي لمجلس الوزراء في دعمه لإنجاح ما يضطلع به الجهاز من مهام تُسهم في دعم العمل الوطني، والعناية التي يُولِيها مجلس الوزراء للتقرير السنوي للجهاز الذي يتم التشرف برفعه من قبلهم إلى المقام السَّامي – أبقاه الله – إلى جانب إرساله لكلٍّ من مجلسَي الدولة والشورى.

ولقد اطلع صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال الزيارة لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على إيجاز وعروض للخطَّة الاستراتيجية للجهاز وتعاونه مع الجهات الأخرى في تنفيذ البرامج والأنشطة القائمة، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية في مجالات بناء الكوادر الوطنية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات ومبادرات التحوُّل الرقمي، إضافة إلى الإحصاءات ذات الصلة بعمل الجهاز، وأنشطته التوعوية.

وقد قام صاحب السُّمو خلال الزيارة بجولة في مبنى الجهاز والاطلاع على مرافقه وما تحتويه من إمكانات وتقنيات مشيدًا سُموُّه بما اطلع عليه من تقدُّم ملحوظ في سَير العمل بهذا المرفق المُهمِّ.