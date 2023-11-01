ذي يزن بن هيثم يستقبل ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان

مسقط ـ العُمانية: استقبل صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بمكتبه صباح أمس سُموَّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأُسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المُتَّحدة.

تمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودِّية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات. حضر المقابلة من الجانب العُماني سعادة السَّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وسعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للشباب والرياضة.

كما حضرها من الجانب الإماراتي معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين.

كما زار صاحبُ السُّمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأُسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مركز الشباب في إطار زيارته الحالية لسلطنة عُمان. وشاهد سُموُّه خلال الزيارة عرضًا مرئيًّا عن بدايات المركز وأهدافه الاستراتيجية وأهم البرامج والخطط التي عمل عليها خلال الفترة الماضية. وتجوَّل سُموُّه في مرافق المركز المختلفة واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن أقسامه، حيث يتضمن مساحات عمل مشتركة ومختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد ومختبر الطائرات بدون طيار والواقع الافتراضي وقاعات التدريب والتأهيل متعددة الأغراض، بالإضافة لقاعة الموسيقى ومرسم وحاضنة الأعمال بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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