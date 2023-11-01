جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بتعيين أعضاء مجلس الدولة واللجنة العمانية لحقوق الإنسان

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومَيْنِ سُلطانيَّيْنِ ساميَيْنِ فيما يأتي نَصَّاهما:

مرسوم سُلطاني رقم (75/‏2023) بتعيين أعضاء مجلس الدولة.

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (7/‏2021)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامَّة.. رسمنا بما هو آت:

المادَّة الأولى: يُعيَّن الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة.

المادَّة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 17 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 1 من نوفمبر سنة 2023م

قائمة بأسماء أعضاء مجلس الدولة

1ـ أحمد بن سيف بن مسلم الرواحي.

2ـ المهندس أحمد بن صالح بن علي الجهضمي.

3ـ إسحاق بن يعقوب بن أحمد الصوافي.

4ـ الدكتور بخيت بن سالم بن بخيت بيت فاضل.

5ـ الدكتور جمعة بن خليفة بن منصور البوسعيدي.

6ـ الدكتور حسين بن سليمان بن محمد السالمي.

7ـ حمد بن خميس بن عبدالله العامري.

8ـ الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي.

9ـ حمد بن ناصر بن عبدالله النبهاني.

10ـ الدكتور حمد بن هـلال بن حمـود اليحمدي.

11ـ الشيخ حمد بن هلال بن علي المعمري.

12ـ الدكتور حمود بن درويش بن سالم الحسني.

13ـ الدكتور حمودة بن محمد بن خلفان الحرسوسي.

14ـ الدكتورة حنيفة بنت أحمد بن علي القاسمية.

15ـ الدكتور خلف بن سالم بن عبدالله الإسحاقي.

16ـ الدكتور خميس بن سعود بن سعيد التوبي.

17ـ المهندس خميس بن محمد بن مهنا السعدي.

18ـ الدكتور راشد بن سالم بن حمد المسروري.

19ـ الدكتور راشد بن سيف بن مصبح المحرزي.

20ـ الدكتور راشد بن محمد بن جمعة الغيلاني.

21ـ السَّيدة روان بنت أحمد بن ثابت البوسعيدية.

22ـ الدكتورة روحية بنت راشد بن محمد الخايفية.

23ـ السَّيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي.

24ـ الدكتورة زوينة بنت صالح بن عيسـى المسكرية.

25ـ الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي.

26ـ الدكتور سالم بن سليم بن صالح الجنيبي.

27ـ سالم بن مسلم بن علي قطن.

28ـ سرية بنت خلفان بن عامر الهادية.

29ـ الدكتورة سعاد بنت مبارك بن سعيد الفورية.

30ـ الشيخ سلطان بن محمد بن سالم المدحاني.

31ـ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان المحروقي.

32ـ الشيخ سلطان بن مطر بن سالم العزيزي.

33ـ الدكتور سليم بن سالم بن خلفان الرشيدي.

34ـ الدكتورة سناء بنت سبيل بن سليمان البلوشية.

35ـ سناء بنت عبدالرحمن بن عيسى الخنجرية.

36ـ المهندس سيف بن حمد بن سيف السلماني.

37ـ الشيخ الدكتور سيف بن مهنا بن سيف الهنائي.

38ـ الدكتورة شمسة بنت مسعود بن ناصر الشيبانية.

39ـ الدكتور صالح بن محمد بن سيف الفهدي.

40ـ الدكتورة صباح بنت محمد بن عامر المعولية.

41ـ الشيخ الدكتور طالب بن هلال بن سلطان الحوسني.

42ـ الدكتور ظافر بن عوض بن بدر مرعي الشنفري.

43ـ الدكتورة عائشة بنت حمد بن سعيّد الدرمكية.

44ـ الدكتورة عائشة بنت سعيد بن محمد الغابشية.

45ـ السَّيد عادل بن المرداس بن أحمد البوسعيدي.

46ـ الدكتور عامر بن ناصر بن عامر المطاعني.

47ـ عباس بن علي بن محمود آل حميد.

48ـ الدكتور عبدالكريم بن علي بن جواد اللواتي.

49ـ الدكتور عبدالله بن حمد بن مرزوق البادي.

50ـ الدكتور عبدالله بن خميس بن جمعة الكندي.

51ـ الدكتور عبدالله بن سيف بن سالم الغافري.

52ـ الدكتور عبدالله بن محمد بن عامر الصارمي.

53ـ الشيخ عبدالله بن ناصر بن حميد الندابي.

54ـ المهندسة عزة بنت سليمان بن سعيد الإسماعيلية.

55ـ الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي.

56ـ الدكتور علي بن حمدان بن يوسف الشيراوي.

57ـ الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني.

58ـ علي بن مبارك بن مرهون العامري.

59ـ المهندس عمر بن خلفان بن ناصر الوهيبي.

60ـ الدكتورة عهود بنت سعيد بن راشد البلوشية.

61ـ عوض بن سعـيـد بن علي باقوير.

62ـ الدكتور عيسى بن سليمان بن سعيد العامري.

63ـ الشيخ الدكتور غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس.

64ـ لميس بنت عباس بن أسد الله البحرانية.

65ـ الشيخ ماجد بن خليفة بن علي الحارثي.

66ـ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي.

67ـ محسن بن غلوم بن حاجي محمد العجمي.

68ـ محمد بن أبوبكر بن سالم الغساني.

69ـ محمد بن أحمد بن سعيد العمري.

70ـ محمد بن حسن بن علي الشحي.

71ـ الدكتور محمد بن حميد بن ناصر الوردي.

72ـ محمد بن سالم بن حمود الحارثي.

73ـ الدكتور محمد بن سعيد بن عامر الحجري.

74ـ الشيخ محمد بن سعيد بن علي القتبي.

75ـ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالله الراشدي.

76ـ محمد بن علي بن صالح المرجبي.

77ـ الدكتور محمد بن عوض بن سالم الرواس.

78ـ الدكتور محمد بن ناصر بن علي الصقري.

79ـ الدكتورة مريم بنت عبدالله بن رجب العوادية.

80ـ مها بنت سليمان بن بركات اللمكية.

81ـ ناصر بن سيف بن يحيى الهدابي.

82ـ المهندس ناصر بن محمد بن ناصر الهاجري.

83ـ المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية.

84ـ الشيخ هلال بن حمد بن سيف الكلباني.

85ـ الشيخ الدكتور هلال بن علي بن زاهر الهنائي.

86ـ الدكتور يحيى بن منصور بن ناصر الوهيبي.

مرسوم سُلطاني رقم (76/‏2023) بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (57/‏2022) بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامَّة.. رسمنا بما هو آت:

المادَّة الأولى: يُعيَّن الآتية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وذلك على النَّحْوِ الآتي:

1ـ أحمد بن عبدالله بن علي العويسي.

2ـ الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي.

3ـ سعود بن صالح بن أحمد المعولي.

4ـ الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي.

5ـ عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية.

6ـ محمد بن علي بن خميس المرزوقي.

7ـ ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية.

8ـ الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي.

9ـ عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلًا عن وزارة الخارجية.

10ـ جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلًا عن وزارة العدل والشؤون القانونية.

11ـ سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلًا عن وزارة التربية والتعليم.

12ـ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلًا عن وزارة العمل.

13ـ الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلًا عن وزارة الصحة.

14ـ لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلةً عن وزارة التنمية الاجتماعية.

المادَّة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 17 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 1 من نوفمبر سنة 2023م.